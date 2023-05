Ciudadanos alertan subida de precios del mercado

Según el más reciente informe del Dane, el costo de vida de los colombianos durante la medición para abril bajo al ubicarse en 0,78%, cifra menor a la registrada en el mismo mes del año pasado cuando se ubicó en 1,25%.

Por divisiones de gasto, llamó la atención que alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una leve caída frente al registro del mismo mes en 2022, teniendo en cuenta que esta había sido la división que la mayoría de las veces había jalonado el costo de vida de los colombianos. La división que menos ayudó a la caída de la inflación en abril fue bebidas alcohólicas y tabaco.

En cuanto a la variación anual la inflación se ubicó en 12,82%, al hacer el comparativo con el mismo periodo anterior, se encuentra que aún no hubo disminución teniendo en cuenta que para ese entonces se ubicó en 9,23%. Sin embargo, se debe destacar que se cortó con esa alza constante con la que venía el costo de vida de los colombianos, teniendo en cuenta que fue inferior al dato registrado para marzo de este mismo año cuando alcanzó el 13,34%.

Recientemente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en W Radio que “la inflación de alimentos está bajando, las que nos toca controlar son los gastos de los hogares, los arriendos se reajustan una vez al año, mentira exista un contrato no se puede ajustar, pero lo que el Gobierno propuso es que varios ítems no crecieran al mismo nivel que el salario mínimo sino al IPC, en este caso los arriendos no deberán crecer al 16% sino al 13.2%”.

Y así mismo, que “la realidad en alimentos perecederos es que el comportamiento del mercado siempre ha sido muy estable porque los precios bajan cuando no hay cosecha. Le pedimos a los colombianos que compren los productos en cosecha”.

Sin embargo, para algunos ciudadanos la situación parece ser diferente. La W se desplazó hasta la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, a ‘El Gran Bodegón del 7′ en el barrio 7 de Agosto y conversó con ciudadanos, quienes alertaron el alza de precios en el mercado.

Johana González expresó que para el mercado “traigo 100.000 mil pesos, si me alcanza para lo que llevo para la semana es un gran milagro, porque está muy caro”, dijo.

Además, que el mercado “toca rendirlo, es un mercado para tres personas”.

Dijo también que dentro de los alimentos que en su perspectiva están más caros, son la “carne, cebolla y tomate; todo está muy caro”

Y finalmente, que “desde que llevo (haciendo mercado) como hace un año, toca hacer una parte del mercado en un lugar y en otro lado se hace la otra porque no alcanza el dinero para hacer todo en un solo lugar, ha estado todo muy caro”.

Por otro lado, otra ciudadana llamada Ana Peralta expresó en la misma línea que González, que los alimentos “han estado muy elevados los costos, cada día se incrementan más y es más difícil llevar un diario completo”.

Dijo que, desde su punto de vista, los alimentos más caros son “en verdura está el plátano, la habichuela, la arveja y la papa está un poco cara, la cebolla también; es que todo está muy elevado”, cerró.

Finalmente, una cajera de uno de los comercios del lugar expresó lo contrario, concordando con lo expresado por el ministro de Hacienda.

“Ya han bajado varias cosas, el tomate, la cebolla, la papa ha bajado bastante, otras cosas van a subir, pero otras han bajado”, dijo.

Además, que “este mes, como desde mitad de abril bajaron muchas cosas: cebolla larga, cebolla cabezona estaban incomibles, pero han venido bajando”.

Dijo también que las personas sentirían alivio en preciso porque hay cosas que han bajado.

Finalmente explicó que “los (alimentos) que han subido es el frijol verde, el aguacate y la mazorca”.

También, La W se desplazó a otro de los mercados populares en el territorio nacioinal, las tiendas D1 y consultó con más ciudadanos.

Uno de estos, dijo que “el alza en los productos del mercado siempre se ha notado mucho en general, cada día que uno viene ya todo está muy caro, es mucho el alza que le hicieron a la canasta familiar”, dijo.

Y que dentro de su perspectiva, los productos que más han subido son “la carne el pollo los huevos las verduras la papa, todo el mercado”.

Por otro lado, un ciudadano más mencionó que el papel higiénico es otro producto que ha tenido una gran variación. “El azúcar, la leche y el papel higiénico, este antes costaba como $9.800 y está ahora como en $14.500 mas o menos”.