Salvatore Mancuso reconoció que existen víctimas del paralimitarismo en Venezuela

En medio de un acto de reconocimiento a las víctimas de los paramilitares en Norte de Santander, desarrollado en el corregimiento de Juan Frío, municipio de Villa del Rosario, el máximo jefe de las extintas AUC Salvatore Mancuso, realizó su intervención a través de un video enviado desde la cárcel en la que se encuentra recluido en Estado Unidos.

A través de este video, Mancuso aseguró que el el evento “es un reconocimiento que nos permite a todos una nueva sociedad, me dirijo a las víctimas presentes y son la razón de ser de este acto a la comunidad de Juan Frío que lleva 20 años buscando una respuesta”.

“Si el país supiera todo lo que pasó en esta frontera, la crudeza con la que se desarrollaron esas acciones, llevo más de 16 años con los temas de justicia y paz, más de 2.500 audiencias y he aceptado la responsabilidad en línea de mando por miles de hechos”.

“Todo ese trasegar me lleva a decir, sin miedo a equivocarme, que le he respondido al país y le estoy respondiendo a estos hechos, que promoví o cometí y esto me lleva a un castigo, pero esto no supone para la comunidad de Juan Frío una reparación, la deuda con ustedes sigue vigente, la deuda nuestra y del Estado colombiano”.

“En el año de 1999 llegamos a tomar estos territorios que tenían el ELN y las Farc, es así como enviamos a un grupo al mando de “Camilo” y el “Iguano” a La Gabarra, me arrepiento con vergüenza profunda de desaparecer a personas, y en territorio venezolano son más de 200 personas que hoy están desaparecidas por nosotros, las Autodefensas en territorio venezolano, lo sé porque lo he comentado con Jorge Iván Laverde y otros, quienes han estado en actos de reconocimiento y en encuentros con víctimas en el marco de las actividades de la comisión de la verdad”, señaló.

En este mismo escenario, las víctimas de las AUC pidieron al Gobierno Nacional que este no sea un acto más de reconocimiento, reclamaron la verdad absoluta y la identificación de los cuerpos o restos que se encuentran en territorio venezolano y su deportación.