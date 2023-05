Denuncian demoras e irregularidades en obras que conectan a La Mojana con Sucre

Se trata de una obra que mejoraría el corredor vial de El Cauchal, Sucre y la conexión de La Mojana con el resto del departamento.

Lo que se denuncia es que hace más de dos años, la obra que hace parte del Invías y la Gobernación de Sucre, no se ha terminado, se le habría invertido bastante dinero y falta poco para que el periodo del actual gobernador acabe

Lo que dicen los veedores es que no han tenido respuesta y por este motivo, La W se contactó con Héctor Olimpo Espinoza, gobernador de Sucre y Agustín Rey, veedor ciudadano para conversar sobre la coyuntura.

El gobernador de Sucre inició diciendo que “siempre se presentan atrasos en esa zona por el acceso, hay momentos en donde no ese entra ni por agua ni por tierra”.

Además, que desde el Gobierno se tendría una buena noticia para esa región, pues según dijo “se han gestionado 186.000 millones de pesos para conectarlos, divididos en tres contratos: uno que suma casi 30.000 millones de pesos que se entrega sobre ejecución en mayo, yo estuve supervisando ese contrato que es la construcción del puente. Hay un segundo contrato de 13.000 para pavimentar los primeros 6 km que conducen del municipio hacia el caño de Mojana y hay una parte de 140.000 millones de pesos”, dijo.

Y que “esa es la explicación del tema, aunque haya una complejidad en la zona”, debido a que según dice “los contratistas han tenido un atraso con uno de esos contratos porque no han podido meter los materiales”.

Por su parte el veedor ciudadano Agustín Rey explicó en contra parte que “en principio yo me cansé de hace muchos meses escribirle al gobernador y nunca me contestó, tuvimos que escalar al Gobierno Nacional, se hizo la petición a Invías y digo que esa obra se había conformado con ejecución autónoma El director territorial de Invías dijo que las obras eran dos, una de 30 mil millones de pesos; $15.000 invias y $15.000 el departamento, pero de eso no se sabe nada, solo que hay unas cosas ahí mal hechas”, contó.

Dijo además que “la ciudadanía y nosotros en el pueblo no tenemos información, las cosas las engavetan. No acuso directamente el gobernador, solo que tenemos derecho de saber cómo se invirtió el dinero, en qué están las obras porque lo que dice la ciudadanía es que no hay nada, se acaba el dinero y no hay nada”.

Y finalmente que “no sabemos en dónde está el dinero ni los contratistas que están en la obra pero si el gobernador se compromete a decir en tal fecha está la obra así el ya no esté, nosotros le vamos a creer”.

Con respecto a esto, el gobernador dijo que “el veedor y la ciudadanía tienen el derecho de saber y estar preocupados, pero creo que está incurriendo en una impresión: que la ciudadanía no tenga información no es cierto, yo fui por medios locales y entregué información. Además, personalmente estuve supervisando la obra de 30.000 millones de pesos que es la construcción de los puentes. Además, ese tema de que no hay nada no es cierto”.

Así mismo, que “yo mismo fui y vi, me reuní con las comunidades y medios locales, la primera obra que son los puentes se entrega en mayo. El segundo contrato tiene compromiso para entregarse en diciembre los primeros 6 km”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación: