Superfinanciero tras pedir renuncias: “eso de que llegué para barrer es una tontería”

César Ferrari, el nuevo superintendente financiero encargado, les pidió las renuncias protocolarias a todos los directivos de esa entidad, lo que generó preocupación entre funcionarios.

Para conocer el alcance de esto, dio un mensaje de tranquilidad para los funcionarios desde los micrófonos de La W.

“Yo tengo mucho respeto por los la gente que está en la Superintendencia, respeto muchísimo a la Superintendencia, sé que es un grupo humano de primera calidad con muchos pergaminos, pero en realidad eso de que yo he pedido y estoy llegando para barrer, es una tontería que nos tiene ningún asidero, o sea, no es mi estilo no es mi talante, seguramente habrá alguna rotación, pero eso de acuerdo a las potencialidades y las calidades de la gente”, afirmó.

A ello el Superintendente agregó que la entidad tiene características técnicas y que se enfocará en desarrollar los mercados financieros.

Le puede interesar “No llegué para sacar a nadie”: Superfinanciero tras pedir renuncias protocolarias

“Los mercados financieros son demasiado pequeños y poco profundos y se debe tener un buen sistema para que se desarrolle una economía sana que crezca. Se necesitan mercados financieros potentes”, afirmó.

En diciembre del año pasado Ferrari dijo que el país tiene una estructura que no es competitiva en el mercado de crédito y tiene poca expansión de liquidez.

Nuevamente confirmó esto. “El mercado de capitales colombianos transa 3.7% del PIB y en acciones y en los países desarrollados o en los asiáticos están por 150%. Los mercados de crédito en Colombia dan crédito al sector privado equivalente al 58% del PIB y en los países desarrollados y de los países están nuevamente en 150% o 200% del PIB”.

Escuche la entrevista completa a continuación: