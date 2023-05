Yuri Buenaventura se presentará por primera vez en Miami: “es una bendición”

El reconocido cantante Yuri Buenaventura, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su carrera y el concierto que realizará el próximo viernes 19 de mayo en la Pequeña Habana, en Miami.

“Ha sido como una autopista que se bloqueó en un peaje y hay como una trampa de artistas y orquestas del mundo entero que están pasando ese peaje después de la pandemia. Las músicas del mundo que están basadas en procesos culturales como los nuestros, tenemos la fortuna de ser llamados a este encuentro global de la humanidad. Es una gran bendición poder hacer música y compartir emociones humanas y creativas. Sale uno renovado con las reflexiones debido a la pandemia y obviamente esto cambia al ser humano y al artista”, manifestó el maestro Yuri.

Por otro lado, se pronunció sobre los momentos duros en las carreras artísticas de algunos cantantes y también de la suya. En ese sentido, reveló que en tres ocasiones tuvo que enfrentarse a situaciones oscuras.

“En tres ocasiones escuché una voz muy oscura que me preguntaba ‘te gustó ¿no?’ pero en la tercera le dije que mi música no pactaría con nada que me frenara. Esto lo acompañó la rumba y el alcohol, y ese encuentro lo tuve posiblemente por la soledad que genera viajar 8 meses y no ver a la familia”, expresó.

El cantante actualmente se encuentra ensayando en Cali lo que será su concierto por primera vez en Miami.

Escuche la entrevista completa: