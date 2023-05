La actividad periodística no tiene garantías en el país: presidente de Fecolper

En diálogo con La W Radio, el presidente de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y el Círculo de Periodistas y Comunicadores de Montería (CPCM), Jorge Velásquez, habló sobre el reciente asesinato de Luis Gabriel Pereira, quien fue atacado con arma de fuego en Ciénaga de Oro, Córdoba. El joven de 25 años, era el director del portal Notiorense.

“El gremio de periodistas de Córdoba esta muy preocupado con esta situación que se ha registrado en las últimas horas en el municipio de Ciénaga de Oro. Todavía no tenemos precisión por parte de las autoridades, si el asesinato tuvo como móvil su ejercicio propio como comunicador comunitario; Luis Gabriel recientemente creó una página informativa en Facebook, Notiorense”, sostuvo el líder gremial

En ese sentido, anota que “los colegas del municipio de Ciénaga de Oro me dicen que Luis Gabriel era un muchacho que no era formado como periodista o comunicador social, pero que venía desarrollando labor informativa en esa región. Se venía moviendo tanto en la zona rural donde hay presencia de grupos al margen de la ley, como en el casco urbano de ese municipio, pero aún no hay precisión si este hecho tiene que ver con alguna información que difundió”.

“Él publicaba información comunitaria, todo tipo de información. Recientemente, publicó algunas imágenes inéditas que le llegaron de riñas callejeras; esta es una situación preocupante porque el año pasado fue asesinado en Montelíbano, el periodista Rafael Moreno. En el sur del departamento de Córdoba hay seis periodistas que denunciaron amenazas de muerte y tienen esquema de seguridad”.

De acuerdo con este panorama, el departamento de Córdoba se ha convertido en una de las zonas más complejas para desarrollar la labor periodística, especialmente, en época electoral.

“En el departamento hay censura y autocensura. En algunos casos los mismos colegas se abstienen de informar algún tipo de noticia relacionada con corrupción o temas de orden público, por temor a ser víctima de amenazas”.

Finalmente, puntualiza que “la situación para todo el gremio de periodistas en el país sigue siendo complicada, parece que en algunas regiones del país hay contubernio entre grupos políticos y grupos al margen de la ley. Entonces, el ejercicio periodístico no tiene las garantías que necesitamos para ejercerlo libremente”.

El líder gremial destacó que Luis Gabriel no había denunciado amenazas. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer este lamentable suceso.

