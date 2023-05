Militares en retiro aseguran que protesta contra Gobierno Petro no tiene interés políticos

En diálogo con La W, el Coronel en retiró del Ejército Nacional Carlos Martínez, dio a conocer que a la plaza de Bolívar en Bogotá llegaron más de 10,000 reservistas y militares en retiro que protestaron contra el Gobierno Nacional y en apoyo a la fuerza pública. “Tenemos un 90% de haber logrado un buen porcentaje de presencia”.

El oficial en retiro dijo que son varias las razones por la cuales salieron a manifestarse. Por eso señaló que “queríamos demostrar que la reserva y veteranos no somos indiferentes a lo qué pasa en este país, a lo que está sucediendo con el gobierno actual, un apoyo incondicional a nuestra fuerza pública, lo que ha venido sucediendo con el Ejército y la Policía, lo que ellos les pasa nos afecta, el concepto ciudadano libertad y orden, la separación de poderes, lo que ha ocurrido con el fiscal y el respeto a la constitución política”.

Además aseguró que no hay intereses políticos por parte de los organizadores de la manifestación, a donde llegaron algunos congresistas de la oposición. “En este momento el grupo organizador no hay políticos, fuimos 13 los organizadores somos militares y Policía, ningún partido político, no hay ninguna persona, pero si vimos a personas que ostentan intenciones políticas salir a invitar mas no fueron los conductores del proceso. Ninguno de los organizo tiene intereses políticos, estamos a hablando desde el grado de General hasta soldados, en la tarima no se montó ningún partido, ninguna persona, precisamente para que no se tergiversara”.

Escuche la entrevista completa: