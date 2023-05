“Se analizan cambios en la institución”: general Salamanca, director de la Policía

Tras asumir la dirección de la policía nacional, en diálogo con la W, el general William René Salamanca, explicó que habrá algunos cambios dentro de la institución. “Estamos analizando con el ministro de la defensa que cambios podríamos llevar a cambio en la institución”.

“Respecto a la inteligencia hay una instrucción del señor Presidente de la Republica, es fortalecer las capacidades y fortalecer la institución en su conjunto, allí la inteligencia también tendrá ese fortalecimiento, aquí el reto de la policía es enfrentar el multicrimen y atender el clamor de la comunidad respecto a expresiones de inseguridad en todos el país. El Presidente nos pidió fortalecer capacidades para ir detrás de aquellos crimínales de la cadena de sistema de drogas ilícitas, en este caso narcotráfico, habrá una ofensiva, la inteligencia y contra inteligencia se va fortalecer”.

Por eso, el General Salamanca dijo que “aquí reconozco que recibo una institución muy fortalecida sobre todo en su intelectualidad, iniciamos una especialización en derechos humanos, no siento ningún vacío, encuentro hombres y mujeres entusiasmados, motivados, comprometidos con su país e institución”.

También dijo el oficial que por pedido del Presidente Gustavo Petro, habrá un acercamiento con la reservas y policías en retiro. Esto, tras la protesta de las últimas horas en Bogotá por parte de ex miembros de la Fuerza Pública. “La convocatoria fue para reclamar la mesada 14, sobre eso, la posición del Presidente es que considera y está de acuerdo con el reclamo, ya es una decisión del Consejo de Estado respecto a esta mesada, no veo otro motivo para la convocatoria. He recibido la instrucción de mirar hacia las reservas, que necesitan las reservas y sus familias, la institución está revisando el bienestar de los policías.”

Sobre el traslado de la Policía Nacional al Ministerio del Interior, fue enfático en decir que por ahora no hay afán. “La instrucción que tengo es revisar los temas en cuanto a la dependencia de la institución y quiero vincular a la academia, contar con apreciaciones y análisis de las reservas de la policía, de la misma sociedad civil, el gobierno nacional no va dar pasos en falsos, somos responsables para definir el futuro de la policía. Viene una nueva era pensando en el futuro de la institución”.