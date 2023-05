“Este trabajo ve el dolor de cerca”: fotógrafo sobre situación migratoria en EE.UU.

Alfredo Estrella, fotógrafo de la Agencia France Presse para la oficina de México, tomó una foto que conmovió al mundo. Captó el drama de un padre que sostiene a una bebé de menos de un año mientras cruzaban el río para llegar a Estados Unidos con el fin de cumplir el sueño americano.

En diálogo con La W, Alfredo habló de lo que más lo ha conmovido durante la crisis migratoria de la última semana: “ Este trabajo ve el dolor de cerca, se me estruje el corazón siempre que veo a niños en estas situaciones. Yo tengo dos hijas, uno sabe lo que es ser padre. Durante este movimiento migrante algo que se ha caracterizado son los niños pequeños, y es muy difícil sobrellevar eso. Pero es un trabajo que tenemos que hacer para que gente de otros lugares del mundo se entere y se informe”. Cabe destacar que las fotos de Estrella fueron publicadas en primera página de varios medios de comunicación de Europa, como El País, El Mundo y The Times, y también en Estados Unidos, como The Wall Street Journal.

Alfredo describió como “difícil” ver el accionar de la Guardia Nacional de Estados Unidos. “Ellos hacen un trabajo muy complicado, que es no dejar pasar a la gente. En la noche suenan altavoces y en el día les dicen que se queden en el lado mexicano, que pasen por el puente internacional, que no arriesguen a los niños. Al final, no pueden hacer nada, es un trabajo más de la Guardia. La mayoría de norteamericanos lleva al pie de la letra este tipo de trabajos, de resguardar sus fronteras al máximo”.

TOPSHOT - Migrant people try to get to the US through the Rio Grande, which is reinforced with a barbed-wire fence, as seen from Matamoros, state of Tamaulipas, Mexico on May 10, 2023. A surge of migrants is expected at the US-Mexico border cities as President Biden administration is officially ending its use of Title 42.

Sobre esta última foto, Alfredo comentó que el bebé que viste de rosado es de padres venezolanos, pero “muchos bebés nacieron en el camino de esa migración, nacieron fuera de Venezuela”. A su familia “le tocó tratar de cruzar, muchos de los padres nos decían que preferían ver qué les deparaba el futuro”.

Al padre de la foto, según el autor de esta, Alfredo Estrella, se le negó la entrada a los Estados Unidos. A quienes les pasa esto “se van caminando por el borde del río. Con suerte, habrán encontrado unos huecos en esa alambrada. Si llegan a cruzar, tienen unos metros de paso libre hasta que ellos mismos se entregan” a las autoridades migratorias de Estados Unidos. “La Guardia Nacional solo les impide el paso. La mayoría de migrantes que vimos cruzar no perdió la esperanza. Seguramente, a muchos los van a regresar. Es doloroso ver cómo se separan las familias por momentos”, debido a que “unos lograban cruzar las alambradas, pero otros no; se escuchaban gritos de desesperación. Al final, parece que sí se reunieron las familias. El río es muy hondo, trae corrientes y es muy peligroso”.

“Gracias al trabajo en la Agencia France Presse, logra uno este objetivo de llevar imágenes al otro lado del mundo, a lugares como Colombia, España, toda Europa, Sudamérica, Estados Unidos. Es un drama mundial, como todas las migraciones”, afirmó el fotógrafo de AFP para México.

Sobre la sensibilidad de las imágenes y de la coyuntura, Estrella aseguró que “uno se acostumbra un poco a este tipo de situaciones, en algún momento ya no se me haría grave ver algo. Sin embargo, me sigue conmoviendo (el drama de) los niños pequeños”. Como ejemplo, contó la odisea de una familia de ecuatorianos. Eran 10 personas, niños pequeños en su mayoría. “La gente de migración mexicana y Cruz Roja intentaban convencerlos para que no cruzaran por el peligro” que esto presentaba. Sin embargo, “a la media hora decidieron cruzar. Venían de un viaje de 36 horas en autobús. Esa familia cruzó, pero a veces esas historias no pueden describirse en una foto. Esa es la parte más cruda de ser fotógrafo, que en una fotografía no se puede contar todo” el sufrimiento que hay detrás de cámaras.

“Los mismos medios de comunicación y la sociedad nos dejamos de sensibilizar porque se hacen cada vez más común estas imágenes. Algunos medios mexicanos dicen que los migrantes habían usado a los niños como escudos para poder atravesar y no ser regresados de manera inmediata”, puntualizó Estrella, añadiendo que “una parte de este trabajo es no dejar de sorprenderse, de tener empatía con la gente, de buscar ciertos ángulos, a veces toca llegar más temprano y esperar más tiempo”.

Según el fotógrafo, “una parte importante de mostrar este drama es tener sensibilidad”; es decir, la idea es no ver el acontecimiento “como un objeto, como una noticia más”, sino que “hay que ser sensibles. Antier me tocó ayudar a una empleada de Migración México para subir una niña que justo no pudo cruzar el río y se tuvo que regresar con la mamá. Estábamos en primera línea tomando fotografías cuando la empleada pidió ayuda, en esos momentos toca dejar la cámara de un lado y ayudar”.

La razón por la que Estrella toma este tipo de fotografías es para documentar los acontecimientos, algo que lleva más de 25 años haciendo. Otro de los objetivos es que “me gusta llegar a los rincones más insospechables, un buen vehículo de esto es AFP, que tiene cobertura mundial; eso me ayuda mucho”.

