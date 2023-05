La travesía de colombiano deportado de EE.UU.: “Fuimos tratados como criminales”

La crisis migratoria en Estados Unidos está pasando por un auge, más aún cuando desde la media noche de este jueves, se dio por finalizado el Título 42. Así mismo, en estados norteamericanos como Florida, se están impulsando leyes que serían mas duras con la población migrante de esas zonas.

Apropósito de la coyuntura, el pasado miércoles llegó a Bogotá un avión con 209 colombianos, dentro de estos, el protagonista de esta historia.

Felipe*, quien emprendió el viaje con su esposa, sus dos hijos y su hermano, buscaban asilo en Estados Unidos por inseguridad en Colombia según contó, y en los micrófonos de La W relató su travesía.

Le puede interesar EE.UU. advirtió que seguirá expulsando a migrantes tras fin de medidas sanitarias

“Por cuestiones de seguridad salimos de Colombia, buscamos asilo en Estados Unidos, sabíamos que los agentes de migración nos iban a llevar a ser procesados” en ese país.

Felipe* sabía que él y su familia iban a ser detenidos, pero esto era para “realizar el proceso exprés, que pensamos iba a durar 3 días como mucho”, pero nunca se hizo. “Toda esta travesía nos costó alrededor de 10 mil dólares” (casi 46 millones de pesos colombianos).

“Estábamos desesperados en Colombia. Se presentaron situaciones muy inseguras para mi familia, por eso tuvimos que irnos”, contó Felipe*, añadiendo que el viaje no fue planeado con meses de antelación, sino que surgió en apenas 10 días. “Todos pensamos que si salimos de Colombia por estas amenazas, es para mejorar la calidad de vida de la familia. Pensábamos que Estados Unidos era la mejor opción, ya que Latinoamérica presenta la misma inseguridad que Colombia e, incluso, algunos países son más inseguros”.

Felipe* aseguró en la entrevista que “es de las situaciones más difíciles que tuvimos que afrontar, fuimos tratados como criminales, mi esposa es profesional, mi hermano tiene 23 años, yo soy estudiante de una universidad acá en Colombia. Nunca entendimos por qué ese trato, por qué salir con grilletes como si fuéramos los peores criminales del mundo . Llegué acá a Colombia con esposado, encadenado, con grilletes”; sin embargo, “las autoridades americanas” les retiraron las cadenas antes de salir del avión “para que las autoridades colombianas no se dieran cuenta que estábamos siendo tratados de esa manera. Entre ambos gobiernos hubo información de que no íbamos esposados, cuando no fue así”.

Además, Felipe* explicó que dentro del centro de detención para migrantes la comida estaba vencida, tuvieron que entregar sus objetos personales, incluyendo los documentos de identificación (nunca les devolvieron, según él, su cédula de identidad).

“ Tener que ver a mis hijos enfermos durante 10 días, con vómito, con diarrea, verlos sin comida durante todo ese tiempo, eso es demasiado difícil de vivir . Acá en Colombia teníamos la fortuna de trabajar, entonces fue muy complicado vernos en esas condiciones. Ser encadenados de esa manera, cuando en Colombia nunca hemos tenido problemas con la ley”, fue de las peores experiencias que ha tenido que vivir, indicó el colombiano deportado de Estados Unidos.

“Con el trato que tuvimos dentro de los centros migratorios, la verdad es que pienso que la mayoría quedamos defraudados de esta Nación (Estados Unidos), con la desazón de que no hay respeto por los derechos humanos, ni siquiera aun cuando se presentan niños indefensos y mujeres”, aseveró Felipe, explicando que ese país queda descartado como opción de asilo.

“En ningún momento nos realizaron algún proceso formal”, aun cuando a Felipe le dijeron lo contrario. Por otro lado, “en ningún momento nos dicen que vamos a regresar a Colombia, nos retiran del centro de detención con mentiras, nos dicen que vamos a otra ciudad, a otro centro de detención para tener acceso a un juez, pero con ese tipo de mentiras nos sacan del país”, dijo el padre de dos menores.

Felipe y su familia tuvieron “momentos de esperanza, siempre tuvimos la fe de que íbamos a ser liberados en suelo estadounidense para tener una entrevista con un juez”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: