LanzaTech, la compañía de carbón reciclado que ayuda a reducir la polución en el aire

Aura Cuéllar, una colombiana nacida en Medellín, fue nombrada como nueva vicepresidenta Ejecutiva de Crecimiento y Proyectos Estratégicos de LanzaTech, una empresa que recicla el carbono ya emitido. Cuéllar habló en La W sobre su nombramiento y los retos que enfrenta la industria de energías limpias.

“La razón principal por la que estoy en este campo es por la transición energética”, explicó Cuéllar, añadiendo que “LanzaTech es una compañía que se enfoca en reciclar carbono” a través de tecnología que ya desarrollada. Esa tecnología captura la emisión de gases de efecto invernadero y lo transforma a “productos que podemos utilizar, como ropa, plástico, combustible para aviones”. LanzaTech cubre todo lo que es gases de refinería, plantas químicas, plantas de hierro o basura quemada.

La empresa de Estados Unidos “captura gases que tienen polución y los convierte, por medio de reactores, en productos que podemos utilizar. Como es carbón reciclado”, esta solución “está reduciendo la polución en el aire”, indicó la vicepresidenta de la compañía.

Cuéllar aclaró que “la mayoría de las empresas en el mundo están buscando diferentes medios para solucionar el problema de emisiones”, uno de los factores que más afecta la crisis climática. “LanzaTech es una de esas soluciones que combina la biología y la ingeniería para transformar y asegurar que no tenemos que utilizar más carbono y más, por ende, producir más emisiones”.

Otro de los objetivos de la empresa es “poder contribuir a la sociedad para que las familias puedan conseguir ropa, carros, plásticos o lo que necesiten, pero utilizando el carbón que ya se ha emitido”.

LanzaTech tiene plantas en China, en la India y en Europa que están empezando a producir. “Es una oportunidad que tengo para unirme a este gran equipo”, celebró.

La conexión entre LanzaTech y Colombia “empieza en el corazón de la compañía”, debido a que la jefa de Aura Cuéllar, la directora Ejecutiva de la compañía, Jennifer Holmgren, “es una mujer orgullosa de ser colombiana. No tenemos plantas en Colombia, pero siempre hay un potencial de oportunidades que se pueden explorar para seguir creciendo”.

El gran reto de esta industria es que, cuando hay nuevas tecnologías, “los costos son muy grandes para poder crecer a nivel comercial, se tiene que pasar mucho tiempo en laboratorios haciendo prototipos. La ventaja es que LanzaTech ya tiene tecnología comercial”.

“La necesidad de capturar el carbono es increíble. Otro de los retos más grandes es que el problema es de tan gran dimensión que a veces es difícil escoger qué solución y tecnología aplicar para desarrollarla rápido. El reto más grande para nosotros es conseguir las alianzas estratégicas para poder movernos rápidamente. LanzaTech lleva más de 15 años en este camino. El equipo ha construido unas relaciones estratégicas que apoyan a la compañía, dándoles el capital para poder construir muchos proyectos simultáneamente”, aseveró.

Sobre cómo llegó a ser vicepresidenta de la compañía estadounidense, Cuéllar sostuvo que “yo siempre he pensado que es muy importante creer en tus propios sueños y tener la audacia para trabajar fuerte, estar enfocado y no perderse en otros caminos. Siempre digo que para uno poder crear puertas que se abran es importante que, hagas lo que estés haciendo, lo hagas bien. De lo que siempre se acuerdan las personas es de la calidad de tu trabajo, de cómo tratas a las personas, de tus valores. Me parece que es muy importante tener el valor de soñar y tener la fuerza de simplemente tomar el riesgo y seguir para adelante”.

En abril, la Unión Europea aprobó una ley que tiene como objetivo prohibir la importación de productos que procedan de regiones que hayan sido deforestadas después de diciembre de 2020. Sobre si este tipo de medidas pueden servir en América, la vicepresidenta de LanzaTech argumentó que “las soluciones que hay que aplicar son muy diferentes dependiendo de los lugares específicos, de cada país, de cada economía, de la situación local. Es importante tener la mente abierta, pero soy consciente de que cada lugar necesita entender muy bien los beneficios de la energía limpia y buscar soluciones que son efectivas para el lugar específico”.