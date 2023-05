Avianca cuestionó a la Aerocivil y su papel dentro de la fallida integración con Viva

Avianca, imagen de referencia. (Photo by DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images)

En entrevista con La W, el presidente y CEO de Avianca, Adrián Neuhauser, se pronunció sobre la decisión de la aerolínea acerca de desistir de integrarse con Viva, debido a los condicionamientos realizados por la Aeronáutica Civil sobre el proceso y la poca viabilidad que ya se encuentra en Viva como negocio.

En sus declaraciones, el presidente Neuhauser, dijo que “lamentablemente en la última instancia la Aerocivil decidió imponer condicionamientos que simplemente no hacen viable la operación y tuvimos que desistir”.

Frente a los condicionamientos generados sobre la operación, Avianca fue enfática en manifestar que nunca hubo inconformidad frente a garantizar los derechos y protección de los usuarios del transporte aéreo nacional, más bien explicó que la inconformidad se encontró en esas medidas de mitigación respecto a los slots y operación de las aerolíneas, los cuales impedían que se realizará un buen manejo tanto de Avianca y Viva de llegar a seguir adelante con la integración.

Neuhauser expresó que “lo que ocurre es que al final en lo que se propuso en tres temas principales, en el tema de slots, en el tema de cómo se lleva a cabo la integración y en el tema que es bastante técnico y que tiene que ver con cuántos de estos condicionamientos se extiende multifuncionalmente, simplemente no funcionaba”.

Además. que “en el tema de slots que ha sido siempre la gran discusión en esto, la propuesta adquirida no permitía en efecto una base de ningún avión en El Dorado, los slots que llegaban en El Dorado partían en su gran mayoría, en el verano había un slot en horario total en la mañana, en el turno habían dos slots pero básicamente partían en El Dorado después de las 10 am y con esto no se puede basar un avión en El Dorado, pero para que un avión funcione y funcione económicamente el avión tiene que partir temprano en la mañana; con la propuesta de Aerocivil no se podía basar ningún avión en El Dorado y Viva históricamente tenía más de la mitad de sus aviones en El Dorado”.

En cuanto a la protección de los usuarios de Viva, Avianca manifestó que ese condicionamiento no se podía cumplir teniendo en cuenta que, si aceptaba los condicionamientos en operación, no iba a tener un solo avión de Viva en El Dorado con la posibilidad de resarcir a los afectados por la suspensión de operaciones de la low cost.

Así las cosas, el presidente Neuhauser reiteró que con todo lo expresado anteriormente se encontró a Viva como una empresa económica y operativamente inviable y que, manteniendo la responsabilidad corporativa de Avianca, no se podían hacer cargo de una compañía que no iba a poder pagar sus cuentas a futuro en ningún momento.

Frente al interrogante, sobre si toda la responsabilidad de no llevar a buen fin la operación se estaba recargando sobre la Aerocivil, Avianca aseguró que siempre estuvo dispuesta a ceder en las peticiones que se habían hecho desde la autoridad aérea, poniendo como ejemplo que estaba dispuesta a ceder más del 75% de los slots que tenía Viva en El Dorado y más del 72% que tenía la low cost en horario VIP, pero que no podía ceder a hacerse cargo de una aerolínea que no iba a ser rentable y de un activo que como iba a quedar configurado iba a quedar perdiendo dinero estructuralmente.

Frente a los condicionamientos, Avianca también hizo referencia que no eran equilibrados no solamente en cuanto a la operación de Viva, sino en cuanto al crecimiento de la misma Avianca lo que de aceptarse terminaría haciendo un daño irreversible a su operación.

Frente a los tiempos que se tomaron por parte de la autoridad aérea para adoptar una decisión frente a la integración propuesta, Avianca consideró que sin duda alguna se pudo hacer algo más para tomar un tiempo menor, teniendo en cuenta que los más de 9 meses adoptados de una u otra forma deterioraron la situación de Viva tras su suspensión de operaciones.

Neuhauser respondió “por supuesto que sí y lo hemos dicho reiteradas veces; el primer proceso que se llevó a cabo durante el año pasado que se hizo bajo el CPACA fue dilatado por la intervención de terceros y por una insistencia de la Aerocivil de negar la existencia de una crisis, porque ese proceso no solo lo hicimos porque nosotros veíamos que Viva estaba en crisis y necesitábamos una decisión acelerada2.

Y que “luego de este proceso se cambió a otro reglamento que es el de integración de la SIC y bajo esta normatividad es claro y lo ha dicho también la Procuraduría que no se permite la intervención de terceros como interesados, simplemente tienen derecho a aportar información pero no tienen calidad de interesados, sin embargo a pesar que reiteradamente lo dijimos, la Aerocivil insistió sin negar instancias de participación de terceros interesados que nuevamente dilataron el proceso; pero sin duda creemos que se podría haber hecho de manera más rápida, creemos que desde el principio se debió haber considerado que Viva era una empresa que estaba en crisis”.

Avianca, agregó que sin duda en su búsqueda de integración con la low cost, hubo la decisión de demorar, dilatar, de darle juego a compañías aéreas como terceras interesadas sin tener derecho y que solo querían retrasar el proceso, lo que finalmente terminó cumpliendo su cometido que fue debilitar a Viva y afectar la intención de integración.

Finalmente, Avianca aseguró que ahora buscará nuevos aviones, contratar más empleados y ayudar a cubrir esas rutas que se están perdiendo, sin cerrar la puerta a que en un futuro no muy lejano se generé la discusión sobre buscar culpables y quien deberá resarcir las pérdidas que la aerolínea tuvo durante este largo pero fallido proceso de integración.

