Hombre denuncia que conductor de aplicación lo apuñaló 7 veces por hacerle un reclamo

En diálogo con La W, Mauricio Gutiérrez, padre de dos niños, denunció que un conductor de Uber lo apuñaló siete veces luego de haber tenido una discusión al interior del carro.

“Cuando Medicina Legal me revisó, me dijeron que había sido muy afortunado porque las heridas me hubieran podido causar la muerte; mencionaron que era una tentativa de muerte”, señaló.

Gutiérrez, quien iba acompañado de sus dos hijos, aseguró que no sabe cómo obtuvo las fuerzas para llegar a su casa tras el ataque.

“Dios me dio fuerza para subirme la chaqueta porque logró ir hasta mi casa, allí llamaron una ambulancia. No sé cómo pude con todas esas heridas. Estuve entubado por la caja torácica al pulmón”, contó.

“Ese señor estuvo a punto de dejar a dos niños a la intemperie, ese es uno de mis propósitos para pedir justicia”, agregó.

Al recuperarse, tomó la determinación de interponer una demanda en contra del conductor por intento de homicidio, algo que determinaron las autoridades.

“Tomamos la decisión de hacer una demanda por tentativa de homicidio que la determinó la Fiscalía y Medicina Legal. Gracias a ellos hemos estado diligentes para buscar la justicia, porque así como me pasó le puede suceder a cualquier colombiano”, mencionó.

¿Hubo una agresión contra el conductor?

“Usted y yo podemos tener cualquier clase de confrontación verbal. Cualquier persona a la que le sacan un puñal tiene el derecho a defenderse (…). Tanto mis abogados como la parte de Medicina Legal lo van a llevar a otro nivel porque nunca saqué un arma y traté de defenderme para que no me mataran”, afirmó Gutiérrez.

Por otro lado, cuestionó la manera en la que Uber selecciona a los conductores y sus antecedentes, pues para él hay una “zona gris en la que no contestan. Yo le pedí a Uber un conductor y ellos decidieron enviarlo a él”.

Además, mencionó que desde la aplicación móvil la única respuesta que le dieron fue devolverle los 20.000 pesos de la carrera.

“Ellos cuando se contactan conmigo y mis abogados, trataron de ignorar de Medicinal Lega y nos hablan como daños a terceros. Una vez se les envió el peritaje y la historia clínica estamos esperando su respuesta”, comentó.

“Me devolvieron los 20.000 pesos de la carrera, esa es la respuesta de Uber”, añadió.

Repuestas de Uber a La W

La W contactó a Uber y aseguraron que se contactaron a ambas partes y están a la espera del envío de la documentación para continuar con la investigación.

Las cuentas del usuario y del conductor están inhabilitadas hasta que las justicia determine su situación legal.