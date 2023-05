Denuncian millonarias deudas de la Cantina de Vicente Fernández Junior en Cali

Un grupo de inversionistas y contratistas de la Cantina de Vicente Fernández Junior, inaugurada en Cali a finales del 2022, denuncian incumplimientos en los pagos por parte del empresario Andrés Barco, quien representa este lugar.

William Angulo, cantante de la reconocida agrupación de Herencia de Timbiquí, adquirió una membresía por 150 millones de pesos con el compromiso de obtener unos dividendos mensuales, pero esto no ha pasado.

“Desde la fecha hasta acá no hemos recibido ningún recurso económico, pero, además el proyecto se manejó como una tienda. Invertí de manera ciega porque está el nombre del señor Vicente Fernández Junior que es una dinastía en Latinoamérica y uno asume que sería un proyecto exitoso”, señaló el artista.

Por su parte, Andrés Prieto, contratista de la obra, aseguró que pese a cumplir con los servicios acordados, no ha recibido la totalidad del pago.

“Se hizo una orden de trabajo para realizar obras de infraestructura, video, telecomunicaciones y facturación, pero a hoy no nos han cancelado. La deuda es de 85 millones trescientos mil pesos, en materiales nos debe 11 millones seiscientos mil pesos”, aseguró.

Le puede interesar Estudiantes de Buenaventura en cese de actividades por deficiencias del PAE

Daniel Cardona, otro de los contratistas afectados, señaló que, “conmigo tiene una deuda aproximadamente de 50 millones de pesos, yo fui el contratista que realizó la estructura metálica, con el compromiso de que apenas se terminara, se me cancelaba el valor restante, fecha que fue el 22 de diciembre, pero pues ya estamos a mayo y no se me ha realizado ese pago, siempre se me ha dilatado”.

Ante las acusaciones, el empresario Andrés Barco, se comprometió a pagar las deudas pendientes a finales del mes de mayo. Sin embargo, admitió que la Cantina no está cumpliendo con las expectativas que tenían proyectadas.

“Finalmente el sitio no funcionó (…) hicimos un compromiso de pago con ellos, lo firmaron y nos comprometimos que para final de este mes se les va a pagar. No les he podido pagar antes, porque estoy enfermo”, dijo Barco.

La W trató de contactarse directamente con Vicente Fernández Junior, pero no fue posible. No obstante, el equipo periodístico consultó a una persona cercana al artista, quien indicó que este no está interesado en dar declaraciones al respecto.

Escuche la entrevista completa a continuación: