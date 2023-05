Prostíbulo Chica Linda, donde se habría desmantelado red de trata de personas, fue cerrado

En Cartagena cerraron de forma definitiva el prostíbulo ´Chica Linda Night Club´ señalado, por la Policía Nacional, de ser fachada de la red de trata de personas que fue desmantelada el pasado jueves 20 de abril, “donde llegaban clientes y encontraban decenas de víctimas retenidas en una especie de laberinto con más de 50 habitaciones”.

El establecimiento nocturno que fue escenario de múltiples operativos contra la explotación sexual, ubicado en la Bomba del Amparo, habría acumulado comparendos en el último año lo que llevó a la Inspección de Policía de la localidad 1 tomar la decisión de darle cierre definitivo.

“La Secretaría del interior a través de la Inspección de Policía de la Localidad 1, en compañía de Migración Colombia y de la Policía Nacional, realizó el cierre definitivo del establecimiento nocturno Chica Linda Night Club por la confirmación de cuatro expedientes de la medida correctiva de suspensión temporal de actividad económica del establecimiento”, informó la Alcaldía.

Detalló, “la inspectora de policía, Linda Schoonewolff, señala que de esta manera se materializa la decisión tomada el día lunes en la audiencia pública por las infracciones al artículo 92, numeral 15 de la ley 1801 de 2016, que aplica para el cierre definitivo del establecimiento por acumulación de comparendos en los últimos dos años”.

En diálogo con W Radio el abogado del establecimiento ´Chica Linda´, Emerson Córdoba, aseguró que el lugar no es epicentro de la explotación sexual como lo han querido hacer ver durante muchos años.

“El establecimiento ha mantenido el orden todo el tiempo y no se permite expendio de droga, no se permite trato con menores de edad, no se permite la explotación sexual. Todo lo que se ha manifestado han sido puras especulaciones, en ese establecimiento no se ha encontrado nada, no se ha vulnerado nada, nos manifestaron que lo único que tenía era un vencimiento del certificado de fumigación, que siempre dan 15 días para poder renovar”, dijo el abogado Córdoba.

Explicó, “hicieron el cierre definitivo del lugar, nosotros el día anterior teníamos una diligencia pero mi clienta que está de representante legal del establecimiento tuvo una incapacidad médica por lo que solicite el aplazamiento, aporte copia de su incapacidad por cirugía abdominoplastia y lipoescultura, al parecer sin notificar se tomó de forma arbitraria la decisión de cierre definitivo y no tuvo en cuenta la incapacidad de mi cliente. Vamos a presentar una acción de tutela por violación al debido proceso, se nota más la persecución de parte de la Secretaría del Interior contra del establecimiento”.

“Supuestamente han sido reiterativo los comparendos en contra del establecimiento a lo que nosotros estamos dentro del debido proceso de contestar, no nos hemos opuesto a ello”, añadió

“Estamos a la espera del debido proceso para poder demostrar que en ningún momento han sido vulneradas las normas o reglamento, nosotros venimos precisamente denunciando una persecución contra ese establecimiento de Chica Linda. Ahora bien para la alcaldía el establecimiento no se abriría más, nosotros vamos a tomar las medidas judiciales pertinentes, presentaremos los recursos a los cuales tengamos derechos”, sostuvo el abogado Emerson Córdoba.

Linda Schoonewolff, Inspectora de Policía, fue enfática en decir que el 15 de mayo se realizó la audiencia que ordenó la suspensión definitiva de la actividad del sitio, “ésta deberá mantenerse aún en los cambios de nomenclatura, razón social o responsable de la actividad”.

“Se registraron infracciones al artículo 92, numeral 15 de la Ley 1801 de 2016, este artículo indica que si en el transcurso de 2 años, se incurre en dos o más comportamientos que motivan la suspensión temporal de actividad o la multa o se repita dicho comportamiento contrario en alguna de ellas, se deberá aplicar la suspensión definitiva, de ahí se tomar esta medida correctiva contra la actividad económica del lugar”, manifestó.

La secretaria del Interior, Ana María González, concluyó que “así cambien de nombre, nunca podrá volver a abrir con la misma actividad comercial que ejercen, esto con el fin de fortalecer nuestra estrategia conjunta contra la explotación sexual y la trata de personas”.