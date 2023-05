Al Oído: Confiamos, presidente, nos unimos como país por los niños

Hoy no importa si el presidente Petro trinó de más, tampoco cuestionar políticamente, es momento de demostrar altura. Confiemos en el anuncio y en que los menores estén bien.

Los últimos días no han sido fáciles como país, cada noticia nueva parece peor que la anterior, la incertidumbre como país aumenta y es lo lógico frente al cambio y mientras tanto en un escenario nacional cercano a elecciones mucho de ese dolor que causan sucesos de país es utilizado para buscar puntos políticos.

Después del feminicidio en Unicentro, el homicidio de un joven ayer en Salitre , la noticia dada por el Presidente de que nuestras fuerzas militares habrían encontrado a los menores, los feminicidios y la violencia contra nuestros menores.

Lo primero que vemos en redes sociales por encima de pensar en las víctimas o sus seres queridos es un afán de caer encima del líder a quien caiga la responsabilidad , un afán en que realmente ojalá este equivocado y ojalá le salga mal el anuncio, o peor, culparlo sobre lo sucedido.

Y se pregunta uno, hasta cuando nos va a ganar una emoción política por encima de entender la realidad del corazón de nuestro país frente a momentos de duelo.

Ayer la tendencia número uno no debía ser #Presidente Petro ni #PetroTrinoSinConfirmar sino #UnamonosConfiando , es que el tema no es de ojalá le salga mal esto al presidente sino bueno, si lleva más de 15 horas el trino confiemos en qué hay información que conocen que por distintas razones no se pueden revelar. Confiemos en que los niños están bien.

Igual, el domingo con el feminicidio a Erika la tendencia era la alcaldesa claudia López y el centro comercial , ver la pelea entre distrito y alcaldía de Soacha en lugar de entender el dolor de una familia.

Ojalá en momentos de tanto dolor nuestra altura le gane a nuestra soberbia, a nuestro afán de señalar y principalmente nos unan como país.

Hoy solo queda confiar , y desde al oído esperamos que los niños estén bien , ellos son lo que realmente importa, hoy no importa si el presidente trino de más o de afán o cómo maneja sus comunicaciones, asunto de agenda pública al que más que nadie le hemos puesto la lupa sin embargo solo deseamos lo mejor al gobierno porque lo primero son las vidas.

¡Presidente sepa que confiamos en su anuncio!

Soy Catalina Suárez a su oído y especialmente en días como hoy a su corazón.