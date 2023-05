La ‘Odisea’ de colombiano que quedó preso en El Salvador: así es su historia

El Salvador y el Gobierno de Nayib Bukele ha sido reconocido ampliamente a nivel mundial por su ‘mano dura’ con las organizaciones criminales de ese país como la Mara Salvatrucha, sin embargo, hay varias personas que no están de acuerdo con el proceder de ese Gobierno en materia de seguridad.

También, personajes alegan que en las cárceles de ese país no solo hay delincuentes sino también habría personas inocentes.

A propósito del tema, en La W habló José Antonio Potes, un colombiano que fue encarcelado en El Salvador, según cuenta, siendo inocente. Ya que, como también relata, por un tatuaje que según autoridades de ese país, fue identificado como simbolismo de la Mara Salvatrucha.

“Lo que pasa es que yo entré el 20 de enero a El Salvador y el 21 me detuvieron con un compañero, nosotros perdimos comunicación, no sabíamos nada de lo que pasaba en el mundo exterior”, relató.

Así mismo, que “nos dimos cuenta (de la importancia mediática de su caso) estando por fuera, que el domingo sacan una noticia por Canal 1 diciendo que estábamos detenidos”.

Contó sobre los hechos que “yo estuve detenido, fueron tres soldados los que nos detuvieron. ese día salimos a almorzar (con otro compañero) y fuimos a comprar almuerzo, pero estuvimos detenidos”.

Y en la misma línea, que “fue muy maluco, gracias a Dios en Colombia no tengo delitos ni nada, pero la experiencia allá fue en menos de 24 hora estar dentro de una cárcel. Lo primero que hicieron fue raparme y desde ahí inició la experiencia maluca, allá la ley tiene mucho poder, no podíamos hacer nada con nosotros, decíamos que éramos inocentes, pero no nos ponían atención”, contó

También, relató que “en El Salvador alcancé a estar solo un día antes de que me capturaran, cuando salimos (de la cárcel) nos dicen que nos quedemos allí en ese país, aunque uno mira que las calles se ven bien, pasa que dentro de las prisiones nos dimos cuenta que hay mucha gente encerrada”.

Y finalmente, expresó que “ellos (militares en El Salvador) van cogiendo prácticamente a los que les parecen sospechosos. Dijimos que éramos extranjeros e igual nos llevaron. Nunca me dejaron hablar con el Consulado de Colombia en El Salvador”.

