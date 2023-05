En Manizales, el presunto agresor de una patrullera de la policía fue dejado en libertad

Manizales

Un hombre que en estado de alicoramiento habría agredido sexualmente a una patrullera de la Policía en un CAI de Manizales, fue dejado en libertad por fallas en la investigación de la Fiscalía, según el abogado Ramiro Henao, defensor del señalado.

A través de los micrófonos de Noticias Contrarreloj de La W Radio, manifestó que, su protegido fue imputado por el delito de abuso sexual violento, después de que se conociera una denuncia penal, en el que una patrullera de la policía que se encontraba sola en un CAI, al parecer fuera agredida por esta persona.

El profesional del Derecho, indicó que, logró la absolución de su defendido debido a que el ente acusador no fue claro en demostrar el delito que se le atribuyó en una de las audiencias.

“La Fiscalía no fue capaz de probar el delito que le atribuyó, por el cual lo acusó, que fue el de abuso sexual violento; ese delito no existió. Pues si bien es cierto, en el CAI no hubo testigos presenciales de los hechos, sÍ existía una prueba reina, que es una cámara que está al interior de la estación.

Esa cámara grabó, filmó exactamente lo que ocurrió. Y digo que es la prueba reina porque este aparato tecnológico no se parcializa a favor de ninguna de las partes. Luego de observar las grabaciones, llegaron a la conclusión que el abuso que se le atribuye, que era el haberle tocado los senos, la vagina, y haberla pretendido besar, eso no es cierto.

Eso no lo registró la cámara, eso no se vio por ninguna parte. Entonces uno se pregunta, ¿este hombre por qué asumió esta conducta?, sencillamente porque se encontraba en estado de embriaguez, lo dice la misma patrullera y la historia clínica”.

Señaló que, su cliente le informó que no recuerda nada de lo que pasó, y que el verdadero delito en el que incurrió, fue el de lesiones personales, expresó el señor Henao.

