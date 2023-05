Museo de Memoria sigue en retrasos: dirección espera terminarlo en el 2024

En entrevista con La W, el nuevo director del Museo de Memoria de Colombia, Edwin Arias, se refirió al estado actual de la obra de tal edificio que será vital para albergar las historias y vivencias de las víctimas, y el cual completa cerca de 3 años de construcción y no ha sido terminado.

De acuerdo con lo dicho por Arias, aún continúan en el cierre financiero y se impondrán multas al antiguo contratista español OHL que no cumplió con la entrega total del predio y lo dejó en un 80% de avance; pero, aunque se había proyectado que el nuevo constructor que realice el 20% restante fuese elegido este semestre, ello aún no ocurrió (y el futuro de la obra por ende aún no se destraba).

“Estamos esperando que haya primero cierre financiero que se estima sea para ahorita el mes de junio y poder entrar en un nuevo proceso de convocatoria y poder terminar la construcción de este edificio” expresó.

Al ser cuestionado sobre las proyecciones que tienen para la apertura total del Museo, el nuevo director expresó que estiman que ese lugar de memoria sea culminado el próximo año y lanzó un dardo afirmando que están cargando “esa herencia de la administración anterior”.

“Estamos avanzando en que se pueda abrir lo más pronto posible (…) dentro de las proyecciones que tenemos es que para el próximo año estemos avanzando en la terminación física y llenarlo de contenido” sostuvo Arias.

Por el momento señaló que confían en que el costo total de la obra no se incremente y algún sobreprecio sea cubierto con las multas que se le impondrán al contratista OHL: “a nosotros no nos ha costado nada mas este proyecto, no le hemos pedido más plata a la nación” expresó.