Se asemejan más a los de un monarca: senador conservador Germán Blanco por trinos de Petro

La veeduría del Partido Conservador en cabeza de María Eugenia Correa abrió investigación contra el representante de esta colectividad, Jorge Quevedo por su apoyo y firma a la ponencia de la reforma laboral que fue radicada el pasado miércoles.

“Se abrió la investigación preliminar por desatender las directivas del presidente del partido, Efraín Cepeda y del directorio nacional que lo llevan a ir en contra de las normas de la bancada. Se le suspende por tres meses el derecho a la voz y al voto hasta que se determine el resultado de la investigación”, dijo Correa.

En relación con esto, el presidente, Gustavo Petro se refirió a la decisión del Partido Conservador de abrir una investigación contra el representante Jorge Quevedo por su apoyo a la reforma laboral.

“El Representante Jorge Alexander Quevedo, conservador, merece toda nuestra solidaridad. Decidió libremente ponerse al lado del pueblo trabajador y firmar la ponencia de la reforma laboral. Hoy es perseguido. Creo que hasta la CIDH debe observar este caso”, dijo el mandatario.

Además, mencionó que “estamos ante una persecución política por defender los derechos de las y los trabajadores, derechos que hoy se expanden por el mundo. Todas las instancias de la justicia nacional e internacional deben ser usadas para detener la persecución contra los derechos políticos que protege nuestra constitución y la convención americana”.

Por este motivo, Germán Blanco, senador del Partido Conservador se refirió a esas declaraciones del presidente en La W.

“A mí no me sorprenden los trinos del presidente que se asemejan más a los de un monarca porque no respeta la separación de poderes y se inmiscuye en la institucionalidad de partidos que no son propios”, dijo.

También, expresó que “no comparto lo que está manifestando (el presidente) y mucho menos que pretenda llegar a instancias internacionales. Los Partidos son independientes autónomos y él está siendo irrespetuoso con el Partido Conservador, nosotros arreglamos nuestros propios problemas y tenemos nuestros estatutos”.

Dijo por otro lado sobre Alexander Quevedo que “lo que también es cierto es que el representante conocía con anticipación la posición del partido” y así mismo que “el partido tenía que orientar la posición para las distintas reformas para que no pasara lo mismo que en la reforma a la salud”.

Y por esto mismo que por el actuar del representante Quevedo “nos hemos sentido burlados en nuestra posición parlamentario”.

Finalmente, dijo que “el aval pertenece a un partido y la curul igual, y cuando uno no está de acuerdo con las decisiones del partido uno se hace a un lado, si uno no entiende eso pues está fuera de lugar”.

Escuche la entrevista completa a continuación: