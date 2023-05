Suegro de Carlos Amaya habría construido casa en zona protegida; exgobernador responde

Una nueva denuncia llega a los micrófonos de La W, es este caso, de la mano del concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien mencionó que Antonio Miguel Assis Burgos, suegro del exgobernador y hoy copresidente del Partido Verde, Carlos Amaya, construyó una lujosa casa con vista privilegiada al lago Sochagota, en Paipa, Boyacá.

La controversia esta enfocada a que la mansión tendría irregularidades, pues según comentó el funcionario, estaría construida en una zona que antes era de protección ambiental. Sobre el tema, Carlos Amaya se sumó a la entrevista y respondió a los cuestionamientos en medio de un cara a cara.

“El suegro de Carlos Amaya construye una finca saltándose todas las normas ambientales, normas que había hecho en 2019 Corpoboyacá. No respetaron la norma de protección ambiental y además se construyó sin licencia. Pese a esto, la institucionalidad, encabezada por Amaya, quien en ese entonces era gobernador de Boyacá, hace un “volteo de tierras” diciendo que sí se puede construir allí y le dan la licencia, después de que la casa ya estaba construida”, explicó el concejal.

Asimismo, el funcionario dio cuenta de mayores detalles, asegurando que las personas involucradas en la transformación de la norma eran cercanos o impuestos por el mismo Carlos Amaya en su gobierno, algo que este respondió.

“En 2019, en Corpoboyacá, se aprobó un acuerdo por medio del que se prohíbe la construcción de edificaciones, que incluso tiene afectados a miles de campesinos. Ese mismo año se declaran unas áreas de preservación, áreas donde se encuentran muchas casas y edificios, no solo ese. Yo no tuve conocimiento de la adquisición del predio de mi suegro, precisamente porque él no tiene por qué explicarme a mí qué hace con sus recursos privados”, mencionó Amaya.

El exmandatario también dio cuenta de las licencias y artículos que permitían la construcción en el predio que es el foco de la controversia, aseverando que no hubo ningún manejo ilegal del terreno.

“Yo no veo un rechazo claro de Carlos Amaya a este tipo de practicas ilegales. El volteo de tierras es cambiar el uso del suelo para favorecer a futuro unos intereses inmobiliarios, eso fue lo que pasó aquí. No habíamos podido denunciar antes porque con el derecho de petición no nos querían mostrar la licencia de construcción”, respondió el concejal.

Finalmente, Amaya contestó de forma contundente asegurando que, “mis propiedades están a mi nombre porque yo no tengo nada que ocultar. Puedo demostrar los créditos que tengo. No aceptaré que digan que tengo propiedades que no están a mi nombre”, concluyó.

Escuche la entrevista completa sobre el caso en La W: