Acuerdo entre sindicatos y Ecopetrol no pone en riesgo la estabilidad de la compañía: USO

En entrevista con La W, el presidente de la Unión Sindical Obrera, Cesar Loza, se pronunció sobre los acuerdos que alcanzó el sindicato, junto con otros seis y las directivas de Ecopetrol, referentes al pliego de peticiones que se había presentado para negociar la nueva Convención Colectiva de Trabajo.

En sus declaraciones, el líder sindical, tras mostrarse satisfecho con el acuerdo alcanzado, aseguró que este no pone en riesgo la estabilidad financiera de la estatal, teniendo en cuenta que cuando las negociaciones iniciaron hace algunos meses se había dicho que el pliego de peticiones superaba los 41 billones de pesos.

En sus declaraciones dijo “no tengo exactamente el costo del acuerdo, pero lo que quiero referir es que este acuerdo no pone en riesgo la estabilidad financiera de Ecopetrol, hemos hechos acuerdos relacionados con aspectos laborales para trabajadores tercerizados que constituyen el 75% de la población a servicio de Ecopetrol y para trabajadores directos y algunos recursos para inversión social en los territorios donde se adelanta la explotación petrolera y podemos decirle al país que vamos a tener una Ecopetrol robusta, una Ecopetrol que va a seguir en la línea del negocio, es decir explorando, explotado, buscando petróleo y gas y que por supuesto se enrute en la vía de la transición energética”.

Frente a la nacionalización de la estatal, punto que se encontraba entre el pliego de peticiones y proponía que se recuperarán todas las acciones de la petrolera que se encuentran en manos de particulares para que se volviera 100% estatal, el presidente Loza, dijo “esos aspectos no se acordaron, no se negociaron, los acuerdos están enfocados a aspectos del orden laboral, tanto para trabajadores tercerizados, trabajadores directos y algunos puntos relacionados con inversión social en los territorios donde haya explotación petrolera, pero el acuerdo no toca para nada la naturaleza de Ecopetrol”.

Agregó “era una propuesta pero que exactamente no se tocó en la mesa, no se negoció y por lo tanto la naturaleza económica de Ecopetrol se mantiene tal como esta”.

Frente a la transición energética, la USO expresó que durante las negociaciones de la nueva Convención Colectiva de Trabajo de la estatal, se pidió que la compañía mantenga la naturaleza de su negocio mientras lidera dicha transición, lo cual para los sindicalistas es un mensaje de tranquilidad para todo el país frente al futuro de la empresa más importante del país.

Así mismo, el presidente del sindicato aseguró que “se va a necesitar petróleo por lo menos para unos 40 o 50 años, uno hace un escaneo en cualquier persona, lo que tenemos puesto el 90% es petróleo, son derivados de la industria; si miramos en Colombia hay 18 millones de vehículos de los cuales tal vez más del 95% funcionan con diésel o con gasolina, en consecuencia nosotros vamos a requerir garantizar la soberanía energética y esa soberanía se garantiza buscando petróleo y gas”.

Finalmente, el sindicato expresó que igual se tiene que trabajar paralelamente a la exploración y explotación en la transición energética lo cual va a requerir muchos recursos que deben ser aportados desde la misma industria.