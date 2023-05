Al Oído: Vergonzosa carta del comisionado a alias ‘Iván Mordisco’, ¡bofetada al país!

Colombia pierde la fe porque pareciera que en el ADN del país tenemos anclado el dolor de la violencia, las promesas incumplidas y un cambio que no llega, siempre algo pasa y nos toca quedarnos en el intento o en las ya acostumbradas promesas incumplidas.

El cese al fuego que además en su nacimiento fue negado por grupos armados y que emitió alarmas, las cuales no se escucharon, nos sigue dejando en jaque. El asesinato de cuatro menores de edad que habían sido reclutados de manera forzosa es la muestra de la falta de voluntad de la Paz de las disidencias, muestra que debería generar que el gobierno saque la mano dura y acabe diálogos con disidencias, lo hemos dicho, ese diálogo no solo le resta legitimidad al acuerdo firmado con las farc, sino que le da un estatus equivocado a un grupo que no tiene ninguna lucha política solo son terroristas que viven del narcotráfico.

Después de ese lamentable suceso que nos tiene en luto como país se conoció la carta enviada por el comisionado Danilo Rueda a Iván Mordisco, la carta es realmente vergonzosa y una segunda bofetada al país. Arranca refiriéndose a alias mordisco como Señor Iván comandante del estado central mayor, matiza el asesinato a menores expresando en la misma “a raíz de los asuntos sucedidos en las últimas horas” lo peor el cierre " seguimos en disposición " y el cierre es un tanto humillante “De toda consideración con amor de patria, Danilo Rueda” una carta que carece de carácter y exigencia y termina siendo un mensaje penoso que le resta importancia a los hechos atroces , una carta donde el señor rueda muestra el talante que tiene con los grupos armados es decir ninguno.

Una carta en la que el gobierno en Representación del comisionado Danilo Rueda se ve casi que rogando que por favor continúen en la mesa , mientras por el otro lado salen actuar como si tuvieran mano dura para defender la seguridad .

La Paz total esa que el presidente dice que fue invento de la prensa y ya entendemos por qué , no ha presentado resultados. El comisionado de paz de quien hemos contado en Al Oído el desorden y soberbia con la que maneja el cargo que además ha descuidado muchas tareas que de acuerdo a quienes trabajan con él es completamente desordenado y esa falta de estructura de paz nos tiene hoy acá en una desesperanza y en un dolor que angustia porque las disidencias respondieron y amenazaron. En medio estamos todos mientras vemos un ministro de defensa y un comisionado sin carácter ante estos grupos . La política de seguridad que además es un derecho descuidada , unos grupos que mientras se burlan de la Paz se expanden .

Presidente es momento de corregir , de anunciar quién será el alto consejero de paz, en retirar de los cargos a quienes no presentan resultados y de retomar el rumbo antes de que este contador lamentable de víctimas siga creciendo.

La Paz total, que es todo y es nada, que es la supuesta bandera del gobierno. Hoy, no existe. Presidente suelte el celular deje el pajarito de twitter y concéntrese en la paloma de la Paz.