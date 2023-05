¿El comisionado de Paz debería salir de su cargo? Congresistas debaten sobre la paz total

Recientemente el presidente Gustavo Petro anunció que quedaba suspendido al cese al fuego de Fuerzas Militares para con la guerrilla de las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor Conjunto, luego de que esta guerrilla asesinara a cuatro menores indígenas. Por su parte, este grupo ilegal acusó al mandatario de no tener una real voluntad para negociar.

Para hablar de este tema, La W conversó con el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alirio Uribe y David Luna, senador de Cambio Radical sobre el camino que debería tomar la paz total del presidente Gustavo Petro.

Según Alirio Uribe, “no es culpa del comisionado de paz que los grupos armados ilegales violen el cese al fuego, yo lo que creo es que el Gobierno va a seguir en su política de paz total, va a haber una suspensión al cese al fuego y eso hace parte de los protocolos de la paz. Danilo Rueda lo ha venido haciendo bien, viene dialogando con el ELN, con las disidencias y se viene hablando con estructuras armadas de alto impacto”.

Por su parte, Luna indicó que “le amarraron los pies y las manos a la fuerza pública, no pueden proteger a la sociedad civil y esa es una situación dramática. No hubo verificación de la mayoría de los ceses al fuego y no se atendieron las alertas tempranas de la Defensoría. Danilo Rueda desbordó su actividad y su capacidad y no coordinó con el ministro de Defensa esas acciones, la responsabilidad política la tiene el comisionado de paz”.

