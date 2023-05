Es un milagro que yo esté vivo: alpinista Carlos Soria Fontán tras accidente

El alpinista español Carlos Soria Fontán, quien es la persona con más edad en alcanzar la cumbre de doce montañas del proyecto “14 montañas más altas del mundo”, sufrió un accidente en Dhualagiri, el séptimo pico más elevado del mundo, a 7.700 mts. de altitud cuando trataba de alcanzar la cima.

Sin embargo, logró salir con vida del fuerte accidente y en los próximos días será operado de la fractura en la pierna que sufrió en el Dhaulagiri.

En entrevista con La W, Fontán quien desde los 14 años empezó a hacer alpinismo, comentó que “el amor a las montañas nació conmigo, he escalado montañas en todas partes del mundo. A mí me gusta, pero nunca he sido un alpinista profesional, he trabajado desde los 11 años, pero lo dejé a los 65, siempre he tenido hueco para subir montañas y disfrutar de la naturaleza, esto me ha hecho muy feliz”.

En cuanto a cómo sucedió el accidente, el español aseguró que a pesar de que había buenas posibilidades para alcanzar la cima, “estaba la cuerda muy floja y caímos los 3 juntos. Yo me rompí la pierna izquierda y ha sido terrible bajar desde ahí, al principio arrastrándome porque no había ninguna otra opción”.

Por otra parte, el deportista dejó claro que su familia nunca le ha pedido renunciar al alpinismo y entre sus planes no está dejar de lado esta pasión. “Ellos no piensan nunca en que yo tengo que dejar de subir montañas. Todos nos hemos dado un susto porque ha sido una situación muy complicada que se ha podido solucionar, pero es un milagro que yo esté aquí hablando”.

Para finalizar, indicó que “cuando mi pierna esté solucionada y esté en condiciones haré lo que pueda hacer. Lo que no voy a hacer es quedarme quieto”.

Escuche la entrevista completa a continuación: