Opinómetro: 69% de los colombianos no confían en el sistema electoral con voto electrónico

El reciente informe del Opinómetro, realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, los ciudadanos fueron consultados sobre distintos temas de interés nacional como la aprobación del manejo del país por parte del presidente Gustavo Petro, la marcha de los militares para rechazar las políticas del Gobierno en materia de seguridad y un sistema electoral con voto electrónico.

Sobre si confían en un sistema electoral con voto electrónico en el país, se registró un 69% de colombianos que no les inspiraría confianza, frente a un 24% que señalan que sí confían; el 7% no sabe y 1% no responde.

Frente a lo anterior, el porcentaje de desacuerdo al voto electrónico se registró en la Región Oriental, con el 79%. Por su parte, en Bogotá el 65% no confía en este sistema electoral.

En cuanto a la manera como Gustavo Petro está manejando el país, se registró un 60% de desaprobación de los colombianos. Con un porcentaje mayor en la Región Oriental, donde evidenció un 70% de personas que no están de acuerdo, contra un 22% que aprueban su manejo, un 7% no sabe y el 1% no responde.

Entre otros temas consultados en el informe, el 53% de los colombianos están de acuerdo con la marcha de militares para rechazar las políticas propuestas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad. Mientras que el 35% está en desacuerdo, el 11% no sabe y el 1% no responde.

Ficha técnica

La información de la encuesta fue recopilada entre el 17 y el 19 de mayo de 2023, con una muestra de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años en las regiones del alcance del estudio:

Bogotá, D.C. (280), Barranquilla (55), Cartagena (22), Montelíbano (1), Montería (6), Santa Marta (8), Sincelejo (5), Soledad (4), Valledupar (9), Armenia (6), Bello (7), Florencia (2), Ibagué (10), Manizales (10), Medellín (79), Neiva (8), Pereira (12), Bucaramanga (48), Cúcuta (12), Facatativá (2), Floridablanca (4), Girón (1), Soacha (16), Villa

En cuanto a la precisión de la medición, Datexco reveló que se observó un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.