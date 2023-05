Verónica Durán, la colombiana que brilla con los mantones de Manila de España

En entrevista con La W, la colombiana Verónica Durán, quien ha sido editora, diseñadora, inmigrante, empresaria, habló sobre su gusto por los mantones de Manila tras su llegada a Madrid, España.

“Llegué a España hace 22 años y cuando llegué un día me invitaron a una boda me encontré a una señora que tenía un mantón de Manila en sus hombros y dije qué es esto, le pregunté y ella me explicó, Ahí empezó mi pasión, empecé a investigar”, explicó.

Además, comentó que los mantones de Manila antiguos que ella colecciona pueden costar desde 1.000 hasta 50.000 euros.

