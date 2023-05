El Partido Liberal lo dirige un monarca: Carlos Ibáñez, exalcalde de Bucaramanga

Bucaramanga

El Partido Liberal contrató con la firma Invamer una encuesta para definir a quién le entregaba el aval para la Alcaldía de Bucaramanga, sin embargo, causó ha causado revuelo en otros aspirantes pues solo preguntaron por Horacio José Serpa y Miguel Ángel Sánchez, este último que fue quien ganó.

Carlos Ibáñez, exalcalde de Bucaramanga y quien renunció al Partido Liberal en las últimas horas pues esperaba recibir el avala para ser nuevamente candidato a la alcaldía señaló en La W que “fui militante por muchos años y me puse a revisar el tema de las consultas, el estatuto del partido es supremamente claro cuando señala que la escogencia de candidatos se debe escoger a través de una consulta interna, una consulta popular o un consenso, yo le solicité al partido que hiciera una consulta y no lo hicieron y dejaron vencer los términos”.

“Estoy sorprendido, yo siento que el Partido Liberal lo dirige un monarca que nos trata a los liberales de vieja data como los súbditos, las voces de los liberales están pidiendo al presidente que aplique los estatutos y que abra las puertas del partido para que haya democracia”, agregó Ibáñez.

Dijo también el exmandatario en La W que el partido va de caída por darle la espalda a los sectores populares y porque no hay democracia al interior del partido y enfatizó que “cuando a mi no me ubican en una encuesta que yo solicité es un acto de hostilidad”.

“No entiendo cuál es el interés del partido de no ponerme en la encuesta, debían dar la oportunidad para que yo participara y demostrara que el plan de gobierno que escribí para sacar a Bucaramanga del marasmo”, puntualizó Ibáñez.

Ibáñez enfatizó en La W que Bucaramanga no puede seguir siendo un experimento y que quien quiera aspirar a ser alcalde debe tener experiencia y no pretender llegar a improvisar.

Mientras tanto, ni Miguel Ángel Sánchez ni Horacio José Serpa se han referido a este hecho a través de sus redes sociales.