Las pruebas que evidenciarían que hay sicarios trabajando en la UNP

La W tuvo acceso en exclusiva a unos de los audios que el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez va a presentar en su citación a la Fiscalía para que aclare y muestre las pruebas de todas las irregularidades que se estarían presentando en la Unidad y que ha denunciado desde hace nueve meses que está en el cargo.

La última denuncia que hizo el director fue en el Congreso, allí aseguró que dentro de la UNP hay sicarios y La W conoció uno de esos audios que expone esta grave acusación.

En uno de los audios se escucha a la expareja de un escolta de nombre Miguel que buscó a quien fue el protegido de Miguel, para alertarlo sobre la clase de persona que tenía como escolta de la Unidad. Y es que conocimos que Miguel es una de la manos derechas de Simit Parra, alias Mano Picha que está en la cárcel de La Dorada en el departamento de Caldas, condenado por homicidio y por ser líder de una banda de sicarios.

“Yo no estoy diciendo todo esto porque esté peleando como una basura como el porque me vaya a igualar con la vieja que está saliendo. Yo estoy peleando porque yo le dije siempre a Miguel que lo único que no le iba a perdonar era que me fuera infiel y que el día que lo hiciera todo el mundo iba a saber que clase de sicario y matón era él. Pregúntele que hacía antes de entrar a esa empresa, pregúntele cuantos le trabajos le hizo a Sofía Jiménez de Parrado pregúntale quién es Mano Picha y que trabajos le hace a mano picha”, le dice la expareja de Miguel al protegido.

En el audio también se habla de Sofía Jiménez de Parrado quien está condenada por homicidio y dar ordenes a sicarios. Ella, también fue la esposa de alias ‘Mano Picha’, el jefe de esta banda sicarios a la que pertenece Miguel y que hoy en día aunque fue retirado de ese esquema de seguridad por esta denuncia, sigue trabajando en una de las Uniones Temporales que terceriza la contratación los escoltas.

También, está mujer asegura al protegido que fue maltrata por Miguel que incluso le ponía armas dentro de su boca para amenazarla de muerte y una ocasión también le quemó una pierna.

Pero, en otro de los audios también esta mujer revela los hechos de corrupción que se presentan en la UNP para ingresar escoltas a la entidad a través de las Uniones Temporales.

“Vaya a la empresa y diga que Miguel tiene un negocio con la señora Clara donde Miguel consigue los escoltas se los manda a la tal Clara y se encarga de pedirles de a millón o millones quinientos para meterlos con papeles falsos. Si quiere yo misma voy con usted y sostengo lo que estoy diciendo en donde sea porque si algo es que tengo yo es que soy una hembra y la palabra vale más de lo que sea”, dice la mujer.

Esta entonces es una de las pruebas que Rodríguez llevará a la Fiscalía junto a otra decena más, donde además también mostrará que dentro de la entidad hay bandas hasta de ladrones.