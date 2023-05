¿Cuáles son las necesidades del campesinado en Boyacá?

En el marco de Ruta Regiones desde Monguí, Boyacá, el señor Alirio Alarcón, campesino que se dedica a ordeñar a las vacas de su finca, habló en La W sobre las necesidades del campesinado.

“Yo trabajo en los oficios de mi casa y en los lotes que tengo desde las 5:00 de la mañana. El tema de la leche se está llevando a cabo bien, pero los costos de los lácteos han bajado y esto nos afecta”. Así mismo, aseguró que los campesinos están en “abandono estatal”.

Por otro lado, se pronunció sobre los problemas en las vías de este municipio pues, en su mayoría, no cuenta con la pavimentación adecuada: “El alcalde ha gestionado algunas, pero no sé qué ha pasado con el dinero para las carreteras destapadas, y estas obras no se han adelantado”.