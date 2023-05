Es desorden total, una falta de respeto: Julio Sánchez Cristo sobre nombramientos en RTVC

Este 30 de mayo, La W reveló que, a pesar de que todo está listo para que Hollman Morris llegue a la Subgerencia de Televisión de RTVC, la puerta para que el exconcejal de Bogotá aspire a la Alcaldía sigue abierta.

A través de su cuenta de Twitter y a propósito de unas declaraciones de la alcaldesa Claudia López, Morris escribió un hilo en el que destacó lo siguiente:

“Por eso me convertí en el candidato de Petro Gustavo a la Alcaldía de Bogotá hace 4 años, por mis convicciones de defender lo fundamental. Y hoy el tiempo y la historia me dan la razón, no puedo ante esa contundente realidad, dejar de lado aún mi aspiracion a la Alcaldia de Bogotá”.

Al respecto, Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, preguntó qué sucederá con el nombramiento de Morris en RTVC.

Cabe señalar que, hasta el momento, no hay gerente de RTVC en propiedad a pesar de que Nórida Rodríguez ya fue designada para el cargo por el presidente Gustavo Petro. Por esa razón, no se puede hablar del nombramiento del subgerente.

Bajo ese entendido, Morris sugirió que la abierta para ser candidato a Alcaldía de Bogotá, ya que fuentes cercanas a La W conocieron que el exconcejal está esperando a saber qué sucede primero: si el exsenador Gustavo Bolívar aspira a la Alcaldía, es probable que Morris no lo haga, pero si Bolívar decide hacerlo, entonces Morris optará por RTVC.

Sánchez Cristo, por su parte, criticó la situación de interinidad en esta entidad: “Con todo respeto, me parece un escenario de una infinita falta de seriedad y de respeto con RTVC”.

También cuestionó la politización de los cargos en línea con las aspiraciones a la Alcaldía de Bogotá: “Todo depende de que si va, si no va, que los cálculos, que yo dije, que el metro (…) Hollman Morris es un profesional de la televisión, lo están esperando allá y dio su palabra”.

