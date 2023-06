Al Oído: Catalina Ortiz y Rodolfo Hernández, vergüenza nacional

Arranquemos por Catalina Ortiz precandidata a la Alcaldía de Cali, a quien ustedes ya pudieron escuchar con una voz suave, mostrándose algo débil y confundida tal ves otra estrategia, uno ya no sabe ni qué creer . Ayer muchos mientras salíamos en una defensa única como debe ser ante cualquier agresión de una mujer ellos planeaban que más hacer sin saber que esto se saldría de las manos . Hoy que le tocó como el cangrejo echar para atrás y aceptar que todo fue un torpe montaje que deja lamentables heridas y muchas enseñanzas . Esto es ruin y me hace pensar que claramente la precandidata desconoce totalmente la realidad de violencia a la mujer en Colombia.

Pero además fue una estrategia tan mala , que terminaron haciéndole campaña a esa narrativa instaurada en el machismo y que tanto daño hace, esa misma que siempre que una mujer alza la voz dicen es una “loca” o “está mintiendo” .

Esto en un país en el que 140 mujeres han sido víctimas de feminicidio en lo que va del año, en el que el Instituto Nacional de Medicina Legal ha registrado también 659 alertas de feminicidio y 15.823 exámenes médicos legales por violencia sexual en el país. Lo peor: La impunidad ronda el 90% de los casos porque de acuerdo a las víctimas al final NO SE LES CREE. No imagina Catalina que esto le hará un daño terrible a futuras víctimas al momento de denunciar .

¿Quién le va a creer ahora que no sabía ?. Después de escucharla no entiendo qué le queda por pensar? Ahí solo puede quedar asumir responsabilidades y renunciar. El mensaje no puede ser que el engaño es el camino y que todo vale a la hora de buscar votos.

Y es que esa es la tusa eterna lo que sucede con nuestros políticos, no más miren ustedes lo sucedido con el ingeniero Hernández, el señor Rodolfo que decía ser quién lucharía en contra de la corrupción y ahora está inhabilitado por 14 años por caso Vitalogic es decir por corrupción que seguramente apelará. Y claro que es una vergüenza verlo hasta dónde llegó las elecciones pasadas, claro que es una vergüenza para quienes incluso pensamos que era una mejor opción. Seguramente la diferencia es que muchos podemos admitirlo, ojalá los que justifican al gobierno actual que cada nada le aparecen bolsas de dinero pérdidas en hoteles, en casas hicieran lo mismo.

Todo esto mientras el reality más visto y que redobla cualquier rating es el de la casa estudio en Casa de Nariño, en su nuevo capítulo barato y ruin en el que el foco son las sumas de dinero que se pierden siempre al final y la pregunta es ¿qué hay detrás de todo eso?, pero ojo el capítulo de hoy es interesante porque en esos chantajes también han incluido temas personales y de alargues de fiestas .

¿Se quedarán o alguno saldrá?