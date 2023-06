CB&I ya no existe: no habrá pago de 1.000 millones de dólares a Reficar tras fallo

Ecopetrol dio a conocer un fallo arbitral emitido a favor de Reficar S.A.S., explicando que la Cámara de Comercio Internacional decidió a favor de la Refinería de Cartagena S.A.S, sociedad subordinada de Ecopetrol S.A., en el marco de un proceso arbitral adelantado en contra de Chicago Bridge & Iron Company N.V., CB&I (UK) Limited y CBI Colombiana S.A., con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato EPC (Engineering, Procurement, and Construction Contract) suscrito entre las dos compañías para la ampliación y modernización de la refinería ubicada en la ciudad de Cartagena.

Según explicó la estatal “el proceso arbitral fue iniciado a través de una solicitud interpuesta por Reficar en marzo de 2016 como resultado de la conducta de CB&I en la planeación y ejecución del Contrato EPC”, agregó que la decisión unánime de este Tribunal Arbitral confirmó la responsabilidad del contratista CB&I al incumplir sus obligaciones en el marco del Contrato en mención.

Así mismo, Ecopetrol confirmó que “el Tribunal Arbitral condenó a CB&I al pago de 1.000 millones de dólares a favor de Reficar más los intereses causados desde el 31 de diciembre de 2015. Adicionalmente, el tribunal desestimó pretensiones de CB&I por valor aproximado de 400 millones de dólares y ordenó la liquidación del Contrato EPC, tal como lo había solicitado Reficar”.

No obstante, la Agencia de Noticias Primera Página reveló que “Chicago Bridge & Iron Co., especializada en proyectos para empresas de petróleo y gas, se hizo desaparecer en 2018 tras fusionarse con McDermott International, que después se declaró en bancarrota y que obviamente no tiene con qué responder y que fue acusada por una treintena de inversionistas, entre ellos poderosos fondos de empleados estadounidenses, por fraude bursátil”.

Asimismo, señala que, investigaciones que son conducidas por la Comisión de Valores de Estados Unidos, la famosa SEC, SEC, y un gran jurado federal de Estados Unidos, advierten que McDermott y CB&I (en una especie de concierto para delinquir) tergiversaron la salud financiera de Chicago Bridge & Iron Company, N.V. (CB&I) a los inversionistas para facilitar una fusión riesgosa que culminó en una quiebra bajo el Capítulo 11 de la legislación estadounidense. Lo que quiere decir que esa platica se perdió.

La investigación de Primera Página también mencionó que, en mayo de 2018, la empresa se fusionó con McDermott International. Es decir: McDermott International anunció que adquirió CB&I por 6.000 millones de dólares estadounidenses, pero en verdad fue un burdo intercambio de acciones para sacar del ruedo en nombre de CB&I que dejó de cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York el 11 de mayo de 2018.

