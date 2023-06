“Altura de Bogotá fue un reto”: Jaan Roose, quien cruzó los cerros sobre la cuerda floja

En la mañana del pasado 8 de junio, los ciudadanos ubicados al oriente de Bogotá pudieron observar un espectáculo inédito: en los cerros de Monserrate y Guadalupe, un atleta y artista estonio llamado Jaan Roose cruzó de una montaña a otra sobre la cuerda floja.

Este atleta, a quien le gusta romper récords mundiales, quiso imponer su propia marca personal a 3.100 metros de altura para igualar la hazaña que logró Harry Warner en 1895.

En diálogo con La W, Roose compartió detalles sobre su recorrido realizado en 2 horas 12 minutos, tiempo en el que cubrió una distancia equivalente a 14 canchas de fútbol profesional.

En primer lugar, el atleta estonio aseguró que, sin duda, contó con los permisos de las autoridades para realizar esta tarea, ya que es la única forma en la que opera Red Bull, su patrocinador: con acceso y permiso de las autoridades locales.

Sobre cómo llega al otro lado y si sufre de angustia cuando nota que le falta un largo tramo por recorrer, Roose contó que lo más importante es no olvidarse de respirar, ya que, aunque parece obvio, “esto es tan intenso que a veces se olvida respirar”.

El atleta agregó: “Decido ir poco a poco porque cada movimiento es con pasos muy simples (…) me pongo como meta los primeros cien metros y así. Estando a la mitad (del recorrido) es aún más difícil y el reto se pone más complejo.

Sobre cómo se prepara para estas actividades, Roose indicó que lo hace tanto mental como físicamente: “La preparación física es la más importante, pues mentalmente es casi como un juego en mi cabeza. Me toca practicar, caminar por muchas horas para fortalecer esa habilidad física y pararme en la línea para estar preparado para cruzar”.

En cuanto a por qué decidió ejecutar su hazaña en Bogotá y cómo se preparó, el atleta contó a La W: “La altura de Bogotá fue un reto. Tuve que hacerlo en altitudes similares para prepararme, pero quería repetir la historia de Harry Warner”, afirmó, agregando que el clima bogotano jugó a su favor en esta ocasión.

Frente a los riesgos de esta actividad, Roose reconoció que cualquier cosa puede suceder mientras se cruza: “Algo inesperado puede ocurrir, tenemos que estar preparados para todo y pensar en todas esas cosas para no tener nada que lamentar. Es mejor estar seguros y preparados para cualquier percance”.

“Mentalmente, tengo que estar preparado para llegar al final. Si no me siento capaz, no paso, porque tienen que estar dadas todas las condiciones para alcanzar el objetivo”, agregó.

