Molano a Petro: Il Distorto Italiano fue cortina de humo para no hablar de plata a campaña

El pasado 6 de junio, el diario italiano Corriere della Sera reveló una investigación de la Fiscalía de Nápoles sobre un supuesto caso de corrupción que involucraría a altos funcionarios del gobierno de Iván Duque, a dos empresas italianas y al exprimer ministro italiano Massimo D’Alema, quien habría tratado de mediar en la venta de varias naves y aviones de guerra en una operación por la que esperaban repartirse 80 millones de euros.

En el marco de esta investigación, Sigue La W conoció una serie de audios revelados por el diario italiano La Veritá que dejarían en evidencia algunos detalles sobre cómo se planeó este caso que ya es llamado ‘Il Distorto Italiano’ (‘El torcido italiano’).

Estos audios son la base de la investigación de la Procuraduría de Nápoles en contra de D’Alema, otros integrantes del Gobierno de ese país y a varios intermediarios. Lo grave del asunto es que también habrían involucrado a funcionarios del gobierno de Colombia.

El exministro de Defensa, Diego Molano, se pronunció sobre este escándalo en Sigue La W asegurando que “esta es una investigación que se le realiza al exministro del partido Comunista Massimo D’Alema (…) lo que está claro es que ellos señalan que yo no me reuní con ninguna empresa, nunca me reuno con empresas proveedores y en tercer lugar dicen que iban a realizar una llamada para tratar de contactarme, pero nunca la recibí”.

En ese orden de ideas, afirmó que lo que ha sucediendo con este hecho, es que “el presidente Gustavo Petro quiso generar una cortina de humo para responsabilizar a una administración anterior de una contratación que nunca se desarrolló, tratar de enlodar mi buen nombre, para no responder sobre los dineros de su campaña”.

“El Ministerio de Defensa actuó con total trasparencia de acuerdo con los procedimientos establecidos”, añadió.