“Aires acondicionados apagados no hay en aeropuerto de Santa Marta”: Nelson Rodríguez

En diálogo con La W, Nelson Rodríguez, gerente de Aeropuertos de Oriente SAS, se refirió a las denuncias de varias personas por el exceso de calor que se siente al interior del aeropuerto de Santa Marta.

Rodríguez aseguró que están trabajando hace un tiempo “para que el sistema de climatización del aeropuerto mejore”.

Además, mencionó que una de las razones para que se sienta esa alta temperatura en el aeropuerto es porque el mar refleja la luz del sol, aumentando así el calor que entra por los grandes ventanales de la terminal aérea.

“El aeropuerto necesita una ampliación y eso no se hace de la noche a la mañana. Estamos avanzando con las licencias para hacerlo. Somos conscientes de que el usuario no puede esperar. Salvo el último mes no se encontraban estas quejas”, indicó.

Incluso, afirmó: “hicimos un mantenimiento a nuestro equipo instalado que hoy está funcionando al 100% de su capacidad”

Sobre las imágenes que conoció W Radio en las que se ve un aire acondicionado sin estrenar en la zona de embarque, señaló que él estuvo en el aeropuerto hace unos días y no vio esos equipos.

“Estamos trabajando y mañana arrancaremos con la instalación de elementos. Aires acondicionados apagados no hay”, explicó.

Por último, resaltó que “hay mucha gente que tampoco siente el calor, pero con que uno la sienta nosotros tomamos acción”.