Al Oído: presidente Gustavo Petro, sus enemigos son internos, no es la prensa

La Dirección Nacional de Inteligencia DNI debe ser un nuevo capítulo de las “chuzadas 2.0″. Denota que la concepción de poder que se refleja del último escándalo es que ni el “todo vale” cambió en el Gobierno que prometió hacer todo diferente.

El pasado 1 de junio, el senador David Luna envió un derecho de petición a la DNI para preguntar sobre la probabilidad de que esta misma entidad se encuentre adelantando actividades de control y verificación de mensajes de WhatsApp a través de una agencia en Brasil.

Además, preguntó si la DNI ha adquirido apartamentos en modalidad de renta cerca de las viviendas de miembros de la oposición para conocer sus reuniones, citas o personas con las que los mismos mantienen encuentro.

Esto, con el fin de elaborar reportes que después serían dirigidos al presidente de la República, Gustavo Petro, con información relacionada con estas interceptaciones y perfilamientos ilegales. En caso de comprobarse, sería gravísimo.

Lo cierto es que hoy podemos decirles que la DNI no respondió a ninguna de las preguntas. Argumentaron que no tienen el deber de dar dicha información, por lo que el senador Luna citará a debate de control político al director de esta entidad para que responda ante el Congreso de la República por estas presuntas prácticas ilegales.

Qué daño hace esa narrativa de odiar al que piensa diferente. No hay que olvidar que todo esto se suma a los ataques sistemáticos de “bodeguitas” a personas que piensan diferente, especialmente periodistas.

Algunos poco a poco intentan alimentar esa narrativa de que existe alguna conspiración en contra del presidente y acá, es importante decirlo, pedir explicaciones no es generar complots que busquen tales “golpes blandos”. Pedir explicaciones es nuestro deber, ya bastantes focas hay para aplaudir.

Ojalá dejen de graduar de enemigos a quienes no deben. Los verdaderos enemigos son quienes diariamente desangran nuestros recursos, los corruptos; los traicioneros que desde adentro le hacen daño, presidente; los que no han respondido a su confianza y que, aparentemente, han actuado sin ética; esos que siguen matando a nuestra gente.

Quienes solo alzamos la voz no somos enemigos. Mesura y respeto, señor presidente: si a usted le va bien, a todos nos va bien. Ojalá el manto de duda se aclare y su hijo Nicolás Petro, su hermano Juan Fernando Petro, su nuera Daysuris Vásquez, su ex jefa de gabinete Laura Sarabia y su ex jefe de campaña y ex embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti den respuestas por las investigaciones.

Es una realidad y no la inventamos en los medios. Solo eso esperamos.