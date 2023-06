El escritor Pedro Baños presentará su libro ‘La encrucijada mundial’ en Bogotá

El escritor Pedro Baños, quien se presentará este jueves 15 de junio en el Gimnasio Moderno de Bogotá, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su carrera y su libro ‘La Encrucijada Mundial’.

Para iniciar, el escritor español explicó por qué es considerado como revolucionario “el mundo está cambiando y por tanto hace falta otro tipo de políticas y políticos, otro tipo de democracia y yo propongo algunas cosas que son revolucionarias”.

Asimismo, se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania “al final, Ucrania con todo el desastre horrible de esta matanza que se está produciendo es uno de los flecos de un gran enfrentamiento mucho mayor que es el que se está produciendo entre Estados Unidos y China”.

Agregando que “el que llega al poder en cualquier país es porque alguien ha querido que llegue ahí, para poder dirigir un país debes tener un apoyo económico y un grandísimo apoyo mediático”.

Por último, Baños comentó que “yo me considero un militar social no político porque lo que pretendo es ver cómo la sociedad puede mejorar con mejores líderes y con una democracia diferente. Yo no señalo a ningún grupo ni a ningún político en particular, simplemente es ver cómo podemos mejorar como sociedad”.

Escuche la entrevista completa a continuación: