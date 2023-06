El Gobierno no está recibiendo hojas de vida a cambio de reformas: Luis Fernando Velasco

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la situación de la agenda legislativa, el llamado a extras y la pelea con César Gaviria.

Para iniciar, el ministro se refirió al avance que han tenido las reformas del Gobierno Petro, “estamos logrando lo que queríamos y era básicamente dejar vivas todas las reformas, todavía tenemos algunas dificultades con la laboral, pero logamos hacer una buena reforma tributaria, sacar un buen Plan de Desarrollo, esperamos hoy una buena respuesta del cannabis de uso adulto y está viva la reforma pensional y de la salud”.

En esa misma línea, indicó que “el partido liberal nos ha acompañado y fueron decisivos en la reforma a la salud, en la reforma tributaria y en otras reformas, hemos tenido un trancón en la reforma laboral porque solo una de las cuatro representantes que están en la Comisión Primera nos apoya decisivamente (…) esperamos pode sacar adelante esa reforma”.

Por otra parte, el ministro Velasco fue tajante al mencionar que “nadie quería quedarse por fuera del debate de la reforma pensional porque es la primera vez que se hace pensando en los que no se pensionan”.

Sobre las denuncias de Sigue La W sobre una presunta bolsa de empleo del Partido Liberal en el Fondo Nacional del Ahorro, Velasco resaltó que “yo le informé al doctor Gilberto Rondón que su presencia en el Gobierno frente a lo que se había revelado en La W era insostenible y no estaba ahí para ayudar a conseguir votos a la reforma”.

Puntualizando que “los funcionarios de este y todos los gobiernos reciben hojas de vida de los ciudadanos que quieran trabajar con el Estado o de personas que presentan ciudadanos como posibilidad de que trabajen para el Estado. Los funcionarios sabrán si aceptan o no esas recomendaciones, pero el Gobierno no está recibiendo hojas de vida a cambio de reformas”.

Para finalizar, el ministro se refirió a la posibilidad que, ante la salida de Gilberto Rondón, el FNA quede en manos del grupo político del exsenador Julián Bedoya, especialmente para el exrepresentante Luciano Grisales.

“Uno debe tener un mínimo de carácter y coherencia, el grupo de Julián Bedoya, Juan Diego Echavarría y María Eugenia Lopera fue un grupo que nos ayudó muy fuerte en la campaña para que Gustavo Petro fuera presidente, a mí me parecería de quinta salir a pedirle respaldo a ese grupo y hoy presentarlo como que no queremos que se nos relacione. Ellos estuvieron en la campaña y a mí me parece que si el presidente tiene la decisión de que alguna de las personas de ese grupo entre al Gobierno no me parecería extraño”.