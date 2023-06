MinInterior abre la puerta a que grupo de Julián Bedoya llegue al Gobierno

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a las denuncias hechas por Sigue La W que evidenciaron presunta entrega de puestos para los liberales en el Fondo Nacional del Ahorro a cambio de apoyar las reformas del Gobierno. A raíz de esto, el presidente de dicha entidad, Gilberto Rondón, tendrá que salir de su cargo y se ha desatado toda una polémica ante la posibilidad que el FNA quede en manos del grupo político del exsenador Julián Bedoya.

Ante esto, el ministro Velasco indicó que el remplazo de Rondón está en manos del ministro de Hacienda y el presidente Gustavo Petro, sin embargo, no cerró la puerta para Julián Bedoya.

“Uno debe tener un mínimo de carácter y coherencia, el grupo de Julián Bedoya, Juan Diego Echavarría y María Eugenia Lopera fue un grupo que nos ayudó muy fuerte en la campaña para que Gustavo Petro fuera presidente, a mí me parecería de quinta salir a pedirle respaldo a ese grupo y hoy presentarlo como que no queremos que se nos relacione”, mencionó.

Agregando que “ellos estuvieron en la campaña y a mí me parece que si el presidente tiene la decisión de que alguna de las personas de ese grupo entre al Gobierno no me parecería extraño”.

No obstante, el ministro Velasco resaltó que, por efecto de una decisión de la función pública, referente a la ley de cuotas, el exrepresentante Luciano Grisales no podría llegar a la presidencia del FNA.

“Cuando se produzca el cambio en el FNA, yo pensaría que se puede mantener una representación política en el liberalismo y hacer una consulta en general con el Partido Liberal y no en particular con algún grupo. Pensaría también que en algún momento el Gobierno pueda llamar, no en esa sino en otra posición, a alguna persona del grupo del doctor Bedoya”, dijo.

Por último, mostró su respaldo a Grisales asegurando que “él nos ayudó en la campaña, se enfrentó a la dirección liberal que nos pedía votar por Fico Gutiérrez y posteriormente por Rodolfo Hernández (…) se la jugó completamente por el Gobierno y no tengo por qué vetar su nombre si quiere llegar al Gobierno, muy seguramente no será en el Fondo del Ahorro o de pronto no llega, pero no puedo vetarlo”.

