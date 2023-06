Peligra la reforma laboral: de nuevo se aplazó por ausentismo el debate en la comisión

Varios de los proyectos del Gobierno Nacional están en riesgo de ser archivados en el primer año legislativo del Congreso. Entre ellos, está la reforma laboral, que no ha superado su primer debate porque los congresistas no llegaron a la sesión.

Para este jueves 15 de junio, estaba citada nuevamente la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con el fin de continuar el debate por la reforma laboral a las 8:00 de la mañana. Sin embargo, la sesión se aplazó debido a que, por el momento, sólo había unos pocos congresistas en el recinto, según lo expresó el representante Víctor Manuel Salcedo en La W.

“Si otros partidos no tienen bancada o alguien que los represente, no debería afectarnos a los demás (…) hoy a las 8:00 de la mañana en punto llegué a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes había solo una asistente y dos funcionarios del Ministerio del Interior y me encuentro con que yo Víctor Manuel Salcedo tengo una recusación que llegó el 6 de junio a la secretaria de la Comisión y yo no estaba enterado (…) me dice el secretario que hasta hoy la van a enviar al comité de ética, pregunto ¿nueve días después?. Lo que significa que me quieren quitar del camino”. Cuestionó molesto el representante

Por su parte, la representante, María Fernanda Carrascal manifestó su inconformismo: “Quienes: no han venido y se han dedicado a hacer jugaditas, recusaciones, impedimentos, desarmar cuórums y demás, tienen que darle cara al país porque están incumpliendo sus funciones. Si tienen tantos argumentos vengan, den su voto negativo o no lo den, pero den la cara”, puntualizó.

Cabe resaltar que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que se congelaría el trámite de las reformas, si bien algunos proyectos han sido debatidos como es el caso de la reforma pensional.

Se espera que avance el debate en la Cámara de Representantes.

Escuche la entrevista completa con los representantes a la Cámara en La W: