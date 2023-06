Ausentismo no es manera de debatir la reforma: congresista por suspensión de conservadores

El representante Alexander Quevedo y el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, pasaron por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la decisión de esta colectividad política de suspender al congresista tras presentarse y completar el cuórum en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Para Cepeda la posición del Partido Conservador fue clara y por eso decidieron remitirse a la Ley de Bancadas que les permite suspender a sus congresistas.

“Nos remitimos a la Ley de Bancadas para evitar que congresistas actuaran como montonera. Este es un debate que se hace en la bancada, somos 42 parlamentarios. Para la reforma laboral invitamos a un experto laboralista, se ha analizado la reforma y la conclusión es que no es buena, es nociva para la generación de empleo”, dijo.

“En la previa, el Partido hizo la manifestación de que no nos gustaba la reforma”, agregó.

Asimismo, Cepeda expresó que habían anunciado que no iban a acompañar la reforma laboral.

¿Qué responde Alexander Quevedo?

Para Quevedo esta decisión es arbitraria y viciada, pues se tomó porque “firmé la ponencia hace 20 días de la reforma laboral, pero en ese momento no había decisión de bancada”.

Quevedo mencionó que la forma de debatir y controvertir la reforma no es el ausentismo, pues la obligación de los congresistas es asistir a los debates.

“No he cambiado de posición. Si la reforma continúa en su debate en Comisión la votaría negativa. El presidente me ha hecho sugerencias, muchas veces he seguido sus consejos, pero el ausentismo no es la manera de confrontar o debatir una reforma o proyecto de ley”, aseguró.

“Mi obligación es asistir, como está estipulado en la Constitución”, añadió.

Finalmente, Efraín Cepeda señaló que lo que hicieron los otros partidos fue usar a Quevedo para “aprobar unos impedimentos, lo que permitió que se destrabara el debate. No sé si a él le explicaron o lo utilizaron. No debió estar presente”.