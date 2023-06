¿Cese al fuego limita a la fuerza pública? Secretario de Gobierno de Nariño responde

La población del municipio de Los Andes- Sotomayor está en alerta después de que miembros de las disidencias de las Farc realizaran patrullajes en moto al rededor del municipio, según se evidenció en videos de cámaras de seguridad.

Zúñiga inició mencionando que “la situación de orden público en esta zona es compleja”.

Así mismo, mencionó que se habían hecho solicitudes de atención al tema al Gobierno pero que “vemos que el Gobierno ha mirado con indiferencia de manera reiterativa. Se deben tomar las acciones necesarias”

Y en esta línea, que “estamos a espera del Gobierno, especialmente del Ministerio de Defensa”.

Como contexto, el secretario de Gobierno de este municipio explicó que “hace dos días hicieron presencia en el casco urbano de este municipio hombres de la columna Franco Benavides (disidencias Farc), hicieron toma de la salida y entrada del casco urbano del municipio, casi 30 minutos estuvieron cerca de 20 hombres”, dijo.

Además, que “luego se produce enfrentamientos entre la fuerza pública y este grupo guerrillero”

Zúñiga enfatizó en que “es necesario que se determinen acciones sobre esta guerra que ha afectado a estos habitantes del municipio”.

Por otro lado, se refirió al cese al fuego, en donde dijo que “no pudo haber respuesta por parte de la fuerza publica por el decreto del cese bilateral al fuego entre Gobierno y estas estructuras grilleras”.

Ya que según contó tras ser cuestionado si este cese limitaba a la fuerza pública, respondió que “podríamos decir que sí, se detiene el accionar de las fuerzas militares que sí han estado muy atentas”.

Porque según relató, “ese decreto hace que, si no hay un disparo, no se pueda reaccionar, todos sabemos que hasta ahora el alto Gobierno no ha puesto los puntos claros sobre cuál va a ser el mecanismo de la paz total”.

Sentenciando que “nos estamos quedando cortos, necesitamos ayuda del Gobierno Nacional porque sí la necesitamos en el departamento de Nariño”.

Escuche la entrevista completa a continuación: