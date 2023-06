Contratista de Ecopetrol denuncia que lo retiraron de proyecto y perdió millones

En los micrófonos de La W, Fabián Quintero, representante del Consorcio Puerto Gaitán, contratista de Ecopetrol denunció que tercerizaron un proyecto que se había ganado y lo retiraron del mismo. Esta persona había invertido mucho dinero en el proyecto, y con esta situación, se quebró financieramente.

“En el 2021, aparte de otros servicios, me hacen la invitación para el suministro de concretos para los trabajos que adelantas Ecopetrol en la construcción de un CPS. Están todos los correos. El contrato venía entre $2.000 y $9.000 millones e iniciamos en julio y desde que se abrió la licitación me dijeron que este servicio iba hasta diciembre de 2022″, señaló.

“Veníamos trabajando muy bien y en enero de 2022 Mecánicos Asociados desaparece del mapa de Ecopetrol. Para enero no vuelven a pedir, llamo y me escriben con excusas”, añadió.

¿Qué responden desde Maza Stork?

“Lo que me responden es que, debido a unos ítems no tenidos en cuenta, no pueden darle continuidad, que por no tener un contrato firmado no tengo derecho a ninguna reclamación. Me hicieron perder mi trabajo a proyección de todo 2022″, afirmó.

¿Qué dice Ecopetrol?

“Ellos contestan lo que pueden y se van a una ley en la que dicen que es reserva en el negocio de Maza Sotk y Ecopetrol”, expresó.

Quintero aseguró que su situación económica lo llevó a cerrar la planta, a abandonarla. “Como soy el dueño de mi empresa, afectó la economía familiar. No he podido ni pagar la seguridad social de enero a la fecha”.

W Radio buscó a los representantes de Maza Stork, pero aún no han dado información, aunque aseguraron que sí darán una respuesta.