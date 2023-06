“Es muy exigente”: colombiano que interpreta a Mufasa en musical ‘El Rey León’ en España

Nogales inició mencionando que “yo soy de Pasto, Nariño. Vine a España con 12 años”.

Al estar en territorio ibérico relató que llegó a este tipo de arte “un poco por rebote”.

Ya que, según relató, “yo me dedicaba con 18 o 19 años a los musicales infantiles y a partir de ahí trabajé con una empresa por tres años. Mi antigua jefa me dijo que debería intentar hacer musicales más a lo grande y acto seguido hice casting para Madagascar, pero no pasé, luego me preparé para personificar a Mufasa y a la primera entré”.

Por otro lado, explicó cómo es su preparación para cada show que se da en la Gran Vía, de Madrid, España. “Todos los días tenemos un calentamiento físico y vocal, lo tenemos una hora antes del show. Está divido en dos partes: 15 minutos físico y 15 bocal, eso en general para todos, ya luego cada uno conoce qué le viene mejor y lo practica”.

Enfatizando en que “ es un musical muy exigente ” entonces el show requiere de esa preparación.

También explicó que sus horarios consisten en que “trabajamos de martes a domingo, tenemos un día libre. De martes a jueves se hace una función, viernes y sábado dos y los domingos una función”.

Finalmente habló sobre su familia y dijo que “mi madre está super contenta y super orgullosa, es fan de estos shows”.

