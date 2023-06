Bucaramanga

“el cáncer es una producción incontroloda de células y cómo se descubrió el mío? yo me sentía como lleno pero no con dolor, como cuando uno come más de la cuenta, me fui para Colsanitas y pasé por urgencias, el médico me dijo que tenía que sacarme sangre, cuando trajeron el resultado me dijeron que tenía anémia”