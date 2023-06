Al Oído: la marcha de la mayoría para no marcharse

Un día más en Colombia en el que tenemos a senadores como Isabel Zuleta que, no contenta con lo que dijo en campaña al hablar de “quemar” opositores, ahora se le ocurrió que es normal proponer allanamientos a los medios de comunicación. Peor aún, no admite la gravedad de lo que dice, ratificándose en su llamado a censurar.

Eso sí, les da más argumentos a muchos colombianos para salir hoy.

Un día más en Colombia en el que hay una marcha citada por la indignación, la ‘Marcha de las Mayorías’, que han prometido que será enorme y que se cita por la falta de respuestas serias frente a tantos cuestionamientos que, es importante resaltar, no han sido invento de medios sino investigaciones por actuaciones confusas de su hijo, su hermano, su exembajador en Venezuela Armando Benedetti y su exjefa de Gabinete Laura Sarabia.

Quienes citan a la marcha dicen es para defender la democracia y la libertad, la independencia de poderes, la libertad de prensa y el Estado de Derecho.

Una marcha que no tendrá violencia, que no tiene primeras líneas, una marcha movida por la exigencia a la verdad y un mejor país. Es una marcha en la que, muchos dicen, cada paso será por la dignidad de no tener que marcharse del país.

Una ciudadanía que no se deja amilanar por los violentos ni por los pregoneros del miedo, mucho menos por esos que, en manada, llevan a hogueras digitales a quienes piensen diferente.

Hoy también se verá el talante democrático del Gobierno, permitiendo y garantizando el derecho a marchar de los opositores. Ojalá el presidente no se quede encapsulado en su realidad paralela, en la que a veces pareciera no tener sentido de autocrítica y ojalá sea capaz de escuchar la oposición.

Será interesante ver si toda esta campaña de estigmatización digital sobre la marcha no va a terminar sacando más gente a la calle, porque eso sí, la narrativa que desde el Gobierno han intentado sacar para deslegitimar esta marcha de las mayorías solo evidencia su temor a que la gente exprese libremente su molestia.

Porque, discúlpenme, pero si este Gobierno es la gran maravilla que muchos quieren evidenciar, ¿cuál es el afán por callar a quienes cuestionan y piensan diferente? ¿Cuál es el miedo a escuchar voces que no solo aplaudan como focas? Y una más importante aún, ¿cuándo este Gobierno se hará responsable de lo que hace?

Todo porque hoy es un día más en Colombia. Ojalá la marcha logre presentar ideas constructivas que permitan al Gobierno abrirse a mesas de diálogo para lograr mejores reformas.