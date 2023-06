Capturan a sujetos señalados de extorsionar al Hotel Estelar, en zona insular de Cartagena

En medio de un operativo desarrollado en el corregimiento de Manzanillo del Mar, zona insular de Cartagena, capturaron a ocho sujetos señalados de integrar el grupo delincuencial ‘Los Manzanillos’.

Los capturados fueron identificados como Michael Luis Luna Blanquicett, Daniela Margarita Luna Batista, Juan Manuel Cantillo Meza, Yamil Batista Gómez, Jorge Luis Jiménez Arteaga, Juan Gabriel Batista Guzmán, Claudia Patricia Luna Batista y Elías Juan Orozco Salcedo, quienes habrían realizado cobros de cuotas extorsivas a hoteleros, propietarios de lotes y cabañas de dicho sector.

En medio del informe entregado se detalla que Michael Luis Luna Blanquicett sería el encargado de ingresar a las propiedades privadas, “dañar con machete y palo todo lo que encontraba en el camino, como kioskos, carpas, y sillas asoleadoras, generando presión a las víctimas logrando el pago de las exigencias extorsivas”.

“Claudia Patricia sería la encargada de recibir y recaudar todos los dineros de los cobros producto de las extorsiones, mano derecha de Elías Juan Orozco Salcedo; la señora Daniela Margarita, sería una de las coordinadoras criminales, cobradora de extorsión y coaccionadora de este grupo delincuencial; Juan Daniel, Yamil Batista y Jorge Luis son señalados de cobrar extorsiones y ser coaccionadores de este grupo delincuencial”, señaló el informe policial.

En él se indica que, “Juan Gabriel Batista sería el encargado de coordinar todas las actuaciones delincuenciales de este grupo, por órdenes de Elías. Elías Juan Orozco, sería el líder del grupo delincuencial encargado de coordinar los cobros extorsivos a los hoteleros, propietarios de lotes y cabañas. Participó en vías de hecho y daño en bienes ajeno que causa este grupo como retaliación al no pago de las exigencias extorsivas”.

AUDIENCIA

En medio de la audiencia de medida de aseguramiento el juez 102 penal municipal narró que desde el año 2022 habrían iniciado las presiones al Hotel Estelar, “el 4 de abril de 2022 el señor Elías Juan Orozco Salcedo aparece en las instalaciones haciendo videos en las inmediaciones del hotel y lo publicó”.

Apartes del video, “lunes 4 de abril de 2022 me encuentro aquí en el sector frente al Hotel Estelar, Manzanillo, sigo con las cuestiones de las denuncias que en fechas pasadas he estado interponiendo, porque el Hotel Estelar nos vulnera el derecho al trabajo y cada vez nos privatizan más la playa que por ley nos corresponde trabajar, no dejando atrás que nos avala ley 70 del 93. Hoy nos encontramos con el aviso que nos coloca ahora el Hotel Estelar donde en sí nos dicen que están tramitando una concesión de playa, después de 10 años haciendo uso del sector de las playas violando el derecho a nosotros trabajar”.

“Queremos trabajar, el Hotel no nos da la oportunidad laboral que en verdad necesitamos los nativos. El Hotel tiene aproximadamente 200 trabajadores, de la comunidad el Hotel no tiene 10 personas, nos ponen trabas para trabajar, no les dan oportunidad a las personas que hacen masajes, a los artesanos, a nosotros los promotores de turismo nos ingresan a agencias dentro del Hotel y nos ponen por debajo. Hago estas denuncias, las voy a hacer llevar a gerencia de playas, Procuraduría, Ministerio del Interior, DIMAR; No nos vamos a dejar atropellar, nosotros queremos trabajar en nuestra playa”, dice Elías en el video.

El juez también detalló fechas en las que se habrían registrado los hechos de extorsión, “el 8 de abril 2022 un grupo de jóvenes, como de 25 personas, se hacen presentes en el lugar y habrían cometido hechos perturbadores de la tranquilidad de turistas tanto nacionales como extranjeros, hecho que sí puede tenerse en cuenta como extorsión por el juzgado”.

“Elías, Juan y Claudia Luna hacían visitas personales a la gerencia del Hotel quienes accedieron al pago de $5′320.000 para que no perturbaran la tranquila de los huéspedes se gira el dinero a nombre de Darwin Carmona el 19 de abril del año 2022 (…) El 28 de julio de 2022 llega Elías, Juan Bautista, Claudia Patricia, amenazan con bloquear la franja de playa, si no accedían a pagar $15.000 por unidad familiar; el 29 de julio de 2022, se reúnen con Elías Orozco y Claudia Luna dónde les proponen trabajo, ellos dicen que solo quieren tener ingresos de los parasoles de las playas”, dijo el juez en la audiencia.

Siguió narrando, “el 6 de agosto de 2022 se presenta Elías Orozco, Juan Bautista, Claudia Patricia y 15 personas más, amenazan, gritaban, le están exigiendo 15 mil pesos diarios por las 48 unidades familiar (…) habrían firmado un acta de acuerdo para aseo de las playas, serían como disimulaban el pago de los $5′320.000 que se dieron el 19 de abril, que era la forma como el banco justificó el pago a Darwim Carmona, suscribe Alejandro Blanco Ruiz”.

“El 18 de abril se reúnen con Elías Orozco quien dice que el acuerdo debe seguir vigente, EL Hotel se niega porque tienen concepto favorable de la DIMAR, se levanta de la mesa amenazando que volverían a tomar acciones. A finales de julio informan que se presentan Elías, Juan, Claudia amenazando por vías de hecho. 6 de agosto 15 personas otra vez llegaron (…) el 3 de agosto de 2022 se presenta Elías Orozco, junto con varias personas y exigen suma de $45.000 por carpas, diarios, manifestaron que si se negaban a pagar tumbaban todo el mobiliario. El 4 de agosto llega Elías Orozco, Claudia Luna, Juan Cantillo, Yamil Batista, tumbando todo el mobiliario, carpas, sillas, camas playeras, todo lo que pertenecía al Hotel, intimidan a los huéspedes”, explicó el juez.

En medio de la audiencia el juez señaló que, “el Hotel Estelar tiene una concesión de licencia e intervención y ocupación de playas marítimas terrenos de bajamar”.

DECISIÓN

El juez dictó medida de aseguramiento domiciliaria a Claudia junto con Daniela Luna, por ser madres cabeza de familia; Yamil Batista quedó en libertad; a Juan Gabriel Batista, Jorge Luis Jiménez, Michael Luis Luna Blanquicett, Juan Daniel Cantillo Luna y a Elías Juan Orozco Salcedo les profirió medida privativa de la libertad en centro carcelario.

La comunidad de Manzanillo del Mar rechazó el operativo donde capturaron a los procesados, aseguraron que son personas de bien y que sólo defendían la tierra. Están conmocionados tras la decisión del juez.

“Hay unas tutelas que ganó uno de los muchachos que está detenido a quien nombran cabecilla de la banda, por haber ganado las tutelas al Hotel Estelar; el Hotel Estelar debido a que Manzanillo es una comunidad negra está obligado hacer una consulta previa para poder solicitar la concesión de playas. Como él tuvo inconvenientes con un vigilante entonces hoy lo están poniendo como un delincuente; pusieron unos alias que no son, les dicen grupo delincuencial Los Manzanillos donde hay muchachos serios, Manzanillo es una comunidad sana”, sostuvo el Consejo Comunitario de Manzanillo del Mar.

Concluyó, “la fiscal está desconociendo los acuerdos comunitarios, los está mirando como extorsión desconociendo la Ley 70, creemos que estamos siendo vulnerados en nuestros derechos. La medida intramural fue una injusticia”, concluyó el Consejo Comunitario de Manzanillo del Mar.