“A los niños los explotan y les dan una miseria”: líder de La Guajira

La W llegó hasta La Guajira para conocer la situación que vive este departamento en materia de educación, desarrollo, seguridad y sobre todo la mayor problemática que aqueja a la población, la desnutrición en los niños.

En entrevista con La W, el líder de la comunidad Kari Kari, José Jariyú, aseguró que “falta cobertura para la educación, más atención para la primera infancia, la exdirectora del ICBF no dio soluciones, por eso le exigimos al presidente que somos Colombia también”.

Asimismo, indicó que “hacen falta docentes en La Guajira, hay 22 niños que todavía no son atendidos porque no hay cobertura en los colegios, los operadores no entregan en la parte cultural lo que les entregan, los niños reciben la atención en el piso”.

Por otra parte, se refirió a las denuncias de explotación laboral de los niños en esa zona del país. Allí aseguró que “los niños que están en el mercado son utilizados, los ponen a trabajar y les dan una miseria, ellos por la necesidad, en vista de que no hay alimentos o los padres no tienen trabajo, tienen que salir al mercado a que sean explotados por esa miseria que les dan”.

Por último, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que atienda la situación que se vive en La Guajira.

Escuche la entrevista completa a continuación: