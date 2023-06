“Los errores se pagan como culpas”: Rodrigo Rato sobre su condena por las tarjetas Black

Rodrigo Rato . (Photo By Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images)

Rodrigo Rato, exdirector del Fondo Monetario Internacional y exministro de Economía del gobierno de José María Aznar, pasó por La W para hablar sobre su condena a más de cuatro años de cárcel por el delito de apropiación indebida en el caso de las tarjetas Black.

“Tengo que aceptar la condena. Yo devolví el dinero antes de que iniciara la investigación y eso no se valoró. La vida es así, los errores se pagan como culpas”, aseguró.

“Si todos supiéramos las consecuencias de las cosas que hacemos, ¿las volveríamos a hacer?”, se cuestionó.

Asimismo, mencionó que se arrepiente de no haber mirado más al detalle el tema de las tarjetas Black, “de no haberme ido de Bankia cuando la ley me lo permitía”.

A propósito de su libro ‘Hasta aquí hemos llegado’ aseguró que cuando estaba en el Gobierno no “no actuaba contra personas independientes”, pues en su obra cuenta varios escándalos de España.

¿Cometió algún delito?

“Yo estoy condenado por un delito, me es imposible decir que no. El Tribunal Supremo consideró que cometí apropiación indebida”, indicó.

¿Tuvo privilegios en cárcel?

“No es fácil tener privilegios, lo único es tener una celda sola y no con otra persona. No solo no tuve, sino que fueron más duros conmigo”, comentó.

Incluso, mencionó que “desde el principio declaré todos mis bienes. Nadie puede decir que se me ha descubierto una fuente de ingreso desconocida. Mis argumentos de fondo y de forma, que los hay bastantes, me tienen tranquilo”.

Finalmente, se refirió a la opinión que tiene del Partido Popular, el que fue su movimiento por décadas.

“He sido militante 30 años, he sido director del Fondo Monetario, por lo que no puedo tener algo malo con el PP. Tengo simpatía con ellos porque, aunque ya soy mayor, porque es gran parte de mi vida y tengo grandes amigos”, concluyó.